Đằng sau sự nổi tiếng, Mailisa chi bao nhiêu cho quảng cáo?

Video Thời sự

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
28/11/2025 16:45 GMT+7

Vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa vừa bị cơ quan công an khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi buôn lậu mỹ phẩm. Trước khi vụ việc bị phanh phui, hệ thống Mailisa từng chi hàng chục tỉ đồng mỗi tháng để quảng cáo và xây dựng hình ảnh thương hiệu.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc vợ chồng chủ Thẩm mỹ viện Mailisa bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến hành vi buôn lậu mỹ phẩm. Bên cạnh vụ án, công chúng cũng chú ý đến con số chi phí quảng cáo khổng lồ mà hệ thống Mailisa từng đầu tư để xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm.

Theo cơ quan công an, ngày 21.11.2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa. Bị can gồm bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa, và chồng bà Mai là ông Hoàng Kim Khánh, cùng một số cá nhân liên quan. Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ 2020 đến 2024, hệ thống Mailisa đã nhập mỹ phẩm giá rẻ từ nước ngoài, sau đó phân phối tại Việt Nam dưới danh nghĩa "hàng cao cấp", bất chấp quy định pháp luật.

Vợ chồng Giám đốc Thẩm mỹ viện Mailisa tự nguyện nộp 300 tỉ khắc phục hậu quả- Ảnh 1.

Bị can Phan Thị Mai và chồng Hoàng Kim Khánh

ẢNH: BỘ CÔNG AN

