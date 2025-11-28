Giá gốc của sản phẩm Mailisa kinh doanh: Từ hàng 'bèo' thành hàng hiệu

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
28/11/2025 15:23 GMT+7

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an cho hay, toàn bộ sản phẩm kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng do Mailisa kinh doanh đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ 30.000 - 150.000 đồng/sản phẩm.

Theo C03, bà Mai điều hành mạng lưới phân phối, phối hợp với chồng là bị can Hoàng Kim Khánh dựng lên lớp vỏ pháp lý thông qua nhiều công ty, biến đường dây buôn lậu mỹ phẩm thành một hệ thống kinh doanh được tạo vỏ bọc hợp pháp. Từ đó, Mailisa phát triển thành chuỗi 17 chi nhánh trên toàn quốc, phân phối hơn 8 triệu sản phẩm thuộc gần 100 mã hàng mang thương hiệu Doctor Magic.

Tính riêng 3 sản phẩm chủ lực là kem loại bỏ sắc tố M01, kem xóa thâm - làm sáng da M03 và kem chống nắng BB Nano M23, Mailisa đã tiêu thụ hơn 3,2 triệu hộp, thu lợi bất chính hàng nghìn tỉ đồng.

Những sản phẩm giá rẻ được bà Mai và chồng "hô biến" thành hàng cao cấp bằng bao bì bắt mắt, truyền thông mạnh và hình ảnh doanh nhân thành đạt.

C03 cho hay, toàn bộ sản phẩm kem trị nám, dưỡng da, sữa rửa mặt, kem chống nắng… đều do các xưởng ở Quảng Châu (Trung Quốc) gia công với giá chỉ 30.000 - 150.000 đồng/sản phẩm.

Sau đó, các sản phẩm thẩm mỹ này được vận chuyển qua Hồng Kông, nơi đặt 2 công ty ma của vợ chồng bà Mai cùng một số người Trung Quốc đứng tên để "hô biến" thành sản phẩm sản xuất tại Hồng Kông, kèm hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế giả mạo.

Khi nhập về Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được hợp thức hóa thông qua Công ty MK Skincare do ông Khánh đứng tên chủ sở hữu và giữ chức tổng giám đốc.

Bà Mai và chồng thường khoe tài sản, xe sang trên mạng xã hội

ẢNH: FBBC

Cạnh đó, để đủ điều kiện lưu hành, vợ chồng bà Mai còn móc nối xin giấy chứng nhận lưu hành tự do tại Hồng Kông, sau đó nộp hồ sơ công bố mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến với bộ hồ sơ được hợp pháp hóa bằng hóa đơn giả. Từ đó, 162 loại mỹ phẩm được bán ra thị trường với giá cao gấp hàng chục lần.

Vừa qua, Cục Quản lý Dược đã ra quyết định thu hồi toàn bộ 162 sản phẩm, đồng thời cảnh báo người dùng ngừng sử dụng để tránh nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng da.

Tài sản ‘khủng’ thu giữ trong vụ Mailisa: 300 lượng vàng, 100 sổ đỏ,...

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
