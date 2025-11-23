Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sếp Mailisa bị bắt, chiến lược truyền thông triệu view liệu có 'sụp đổ'?
Đại Vân
23/11/2025 05:47 GMT+7

Mailisa biến sự giàu có thành nội dung trên mạng xã hội để xây dựng thương hiệu. Liệu những chiến lược truyền thông thành công của Mailisa có sụp đổ trước việc ông bà chủ thẩm mỹ viện này bị bắt?

Mailisa thường được biết đến với cảnh tấp nập người đi làm đẹp ra vào, thậm chí là chen chúc nhau, chờ đến lượt tư vấn và làm đẹp. Thế nên là việc công an đồng loạt kiểm tra tại các cơ sở Mailisa vào hôm 13.11 vừa qua là một sự việc lạ và gây tò mò cho nhiều người.

Đến tối 21.11, dư luận xôn xao trước hình ảnh vợ chồng Mai - Khánh trên Cổng thông tin Bộ Công an. Bà Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa) bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc "buôn lậu".

Thông tin bà chủ Mailisa bị bắt gây chấn động dư luận, thế nhưng chiến lược truyền thông "hào nhoáng" của Mailisa nhiều năm trước đó vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ.

Mailisa phát triển như thế nào?

Từ một cơ sở nhỏ ra đời năm 1998 tại TP.HCM với vài dịch vụ phun xăm và chăm sóc da, Mailisa từng tự vẽ nên hành trình 27 năm phát triển bằng những cột mốc đều đặn mở rộng.

Theo thông tin trên website của chuỗi thẩm mỹ viện này, giai đoạn từ năm 2000 – 2010, hệ thống này nhanh chóng mở chi nhánh từ Hà Nội, Đà Nẵng đến Cần Thơ, xây dựng đội ngũ và đặt nền móng cho quy trình dịch vụ.

Từ năm 2010 – 2020, Mailisa bước vào giai đoạn đầu tư máy móc, triển khai các dịch vụ can thiệp sâu, từ điều trị da đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Một tòa nhà chi nhánh của chuỗi thẩm mỹ viện Malisa

Từ 2020, thương hiệu này chuyển sang chiến lược lan tỏa mạnh mẽ, đó là livestream quy trình, công khai hình ảnh, quảng bá theo hướng "hàng hiệu – giá bình dân". Và đến năm 2025, Mailisa tiếp tục mở rộng với chi nhánh thứ 17, khẳng định tham vọng trở thành một hệ thống thẩm mỹ quy mô lớn, đầu tư sâu vào công nghệ, con người và dịch vụ.

Chiến lược truyền thông "triệu view"

Trên các banner lớn trước các tòa nhà Mailisa thường không có hình ảnh của các hoa hậu, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng mà chỉ có hình ảnh bà Phan Thị Mai, hoặc ông Hoàng Kim Khánh. Cho thấy Mailisa chọn cách cá nhân hóa hệ thống bằng chính hình ảnh của người sáng lập, đặt họ trở thành biểu tượng nhận diện thay cho các ngôi sao giải trí như nhiều thương hiệu khác.

Trên các nền tảng video, đặc biệt là kênh TikTok của Thẩm mỹ viện Mailisa, bà Phan Thị Mai và con dâu cũng giữ vai trò như những "nhân vật chính" của chiến lược truyền thông. Họ xuất hiện trong hầu hết các clip: từ livestream tư vấn, khoe siêu xe – biệt phủ, cho đến những video hậu trường, tặng quà nhân viên, hay sự kiện khai trương chi nhánh mới xây.

Có thể nói: Mailisa biến sự giàu có thành nội dung trên mạng xã hội để xây dựng thương hiệu. Không chỉ có những video quảng cáo sản phẩm, quảng cáo thương hiệu, các kênh của chuỗi thẩm mỹ viện này còn thường xuyên cập nhật hình ảnh về các đợt từ thiện, xây nhà cho đồng bào ở vùng cao và các concert miễn phí vào cổng.

Và liệu một chiến lược truyền thông thành công như Mailisa có sụp đổ trước việc ông bà chủ thẩm mỹ viện này bị bắt?

