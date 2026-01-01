Đằng sau tách cà phê đắt đỏ hàng đầu thế giới

Nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí khoa học Scientific Reports đã tìm ra câu trả lời. Nghiên cứu được dẫn dắt bởi Phó giáo sư Palatty Allesh Sinu từ Đại học Trung tâm Kerala (Ấn Độ) đã phân tích 68 mẫu phân chồn thu thập được trong mùa thu hoạch cao điểm tại Kodagu, khu vực sản xuất 36% sản lượng cà phê của Ấn Độ. Các tác giả đã tiến hành so sánh hạt cà phê Robusta do chồn xử lý với hạt được hái thủ công từ cùng một đồn điền.

Hạt cà phê chồn có hàm lượng chất béo đạt 8,4% so với mức 5,9% ở hạt cà phê thông thường Ảnh minh họa: AI

Kết quả đã phát hiện một số khác biệt sau:

Hạt cà phê chồn có hàm lượng chất béo đạt 8,4% so với mức 5,9% ở hạt cà phê thông thường. Hai hợp chất quan trọng góp phần tạo mùi thơm, vị giống như sữa cho hạt cà phê là caprylic axit methyl ester và capric axit methyl ester, đều tăng gấp 10 lần ở cà phê chồn so với cà phê thông thường. Tuy nhiên, hàm lượng protein, caffeine, độ pH, độ axit và tổng lượng đường không có sự khác biệt lớn, theo Study Finds.

Kết quả cũng cho thấy hạt cà phê từ phân chồn có kích thước lớn hơn so với hạt thu hái thủ công, đặc biệt rõ rệt tại các trang trại canh tác truyền thống. Các nhà nghiên cứu giải thích do chồn hương chủ động chọn những quả cà phê chín mọng, nhiều thịt quả để ăn, chứ không phải do tác động của hệ tiêu hóa làm thay đổi kích cỡ hạt.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu lý giải một nguyên nhân nữa khiến cà phê chồn đắt đỏ là do nguồn gốc độc lạ và sự khan hiếm của nó. Họ kết luận giá trị thực sự của tách cà phê này còn nằm ở sự "sang chảnh" và trải nghiệm mới lạ.