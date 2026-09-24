Đằng sau trào lưu mua smartwatch cho con của phụ huynh Trung Quốc

Khi con trai của Jane Ding, 39 tuổi, ở Thượng Hải (Trung Quốc), tham gia chuyến đi dã ngoại đầu tiên ở trường mẫu giáo, cô lo sợ con mình sẽ bị lạc. Vì vậy, vợ chồng cô đã mua một chiếc đồng hồ thông minh (smartwatch) cho trẻ em. Ở Trung Quốc, đây là món đồ phổ biến khắp các thành phố.

Với chiếc đồng hồ nội địa do Xiaotiancai (Thiên tài nhỏ) sản xuất, họ có thể theo dõi vị trí, trò chuyện video với con, cùng nhiều tính năng khác.

Họ lén bỏ chiếc đồng hồ vào ba lô của con trai vì các thiết bị điện tử không được phép mang theo trong chuyến đi dã ngoại. Sau chuyến đi, họ dạy cậu bé cách sử dụng. Giờ cậu bé đã 8 tuổi và luôn đeo nó mỗi khi ra ngoài chơi.

Đồng hồ thông minh được bày bán tại cửa hàng đồ chơi ở Hồng Kông (Trung Quốc) ẢNH: REUTERS

WSJ dẫn lời cơ quan chức năng cho biết một phần ba trẻ em từ 5 đến 12 tuổi ở Trung Quốc sở hữu smartwatch. Ở khu vực thành thị, con số này lên đến hơn một phần hai.

Theo công ty nghiên cứu Counterpoint Research, Trung Quốc là thị trường smartwatch trẻ em lớn nhất thế giới, chiếm 58% doanh số toàn cầu trong nửa đầu năm 2026. Tại Trung Quốc, các mẫu đồng hồ thông minh của trẻ em có giá từ 90 USD (2,3 triệu đồng), model cao cấp có giá khoảng 300 USD (7,8 triệu đồng).

Các smartwatch dùng thẻ SIM, giống điện thoại và cung cấp các ứng dụng thanh toán để cha mẹ có thể nạp tiền cho con sử dụng. Một số mẫu có tính năng theo dõi vị trí 3D có thể xác định chính xác người đeo đang ở tầng nào trong một tòa nhà.

Tuy nhiên, mặt trái của tiện ích là những rủi ro về sức khỏe tinh thần. Theo WSJ, thương hiệu đồng hồ thông minh nổi tiếng Little Genius đã bị chỉ trích trên các phương tiện truyền thông nhà nước và mạng xã hội vì có thể gây nghiện và làm gia tăng lo âu xã hội. Chúng bị cấm ở nhiều lớp học.

Jiang Kai, 48 tuổi có hai con, gần đây đã chi khoảng 200 USD cho mỗi chiếc đồng hồ thông minh thế hệ mới. Ông sợ con mình có thể so sánh đồng hồ của mình với những mẫu đắt tiền hơn của bạn bè rồi thấy thất vọng.

Dù tồn tại nhiều vấn đề, các phụ huynh vẫn chọn mua smartwatch cho con vì cảm giác an toàn hơn so với smartphone. Họ có thể giới hạn trẻ truy cập internet, quản lý danh sách liên lạc của con và kiểm soát các ứng dụng, trò chơi con dùng. Trong khi đó, nhu cầu cơ bản nhất là định vị và liên lạc trong tình huống khẩn cấp được trang bị đầy đủ trên smartwatch trẻ em.

Zhang Hongli, 39 tuổi, không có kế hoạch mua điện thoại cho con gái 12 tuổi của mình cho đến khi bé học cấp ba hoặc đại học. Zhang dùng đồng hồ thông minh để kiểm tra vị trí và gọi điện cho con gái, đồng thời tắt các trò chơi và ứng dụng khác. "Có lẽ giờ con bé đã biết dùng điện thoại di động rồi, nhưng tôi cảm thấy việc kiểm soát smartphone sẽ khó hơn smartwatch", Zhang lý giải về lựa chọn của mình.