Vén màn tuổi thọ thực tế của đồng hồ thông minh Android

Đồng hồ thông minh (smartwatch) từ lâu trở thành thiết bị công nghệ được nhiều người tin dùng lựa chọn, chính vì sự hữu ích ngay trên cổ tay mà nó mang lại. Ngoài những chiếc Apple Watch trứ danh, thì hệ sinh thái Android cũng có nhiều mẫu đồng hồ thông minh được yêu thích. Nhưng giữa nhiều tên tuổi Android, việc tìm được chiếc đồng hồ sử dụng đáp ứng nhu cầu về tính năng lẫn tuổi thọ vẫn luôn là điều được người dùng lưu tâm nhất. Trên thực tế, có một sự thật phũ phàng về tuổi thọ mà ít có người bán hàng nào nói cho bạn biết.

Góc tối của những chiếc đồng hồ thông minh Android

Theo đó, đa phần đồng hồ thông minh chạy Android dường như không được thiết kế để sử dụng lâu dài do rào cản từ phần mềm chứ không phải phần cứng. Dù được giữ gìn kỹ lưỡng đến đâu, thiết bị vẫn sẽ trở thành nạn nhân của việc thiếu hỗ trợ phần mềm theo thời gian. Khi các tính năng và độ bảo mật xuống cấp, người dùng chỉ còn hai lựa chọn: chịu đựng sự bất tiện hoặc phải tốn tiền nâng cấp.

Đồng hồ thông minh Android có tuổi thọ bao lâu? ẢNH: PHONG ĐỖ

Về mặt vật lý, các dòng đồng hồ cao cấp của Samsung hay Google có thể bền bỉ nhiều năm nếu bảo dưỡng tốt. Tuy nhiên, thời lượng pin lại là bài toán nan giải khi việc sạc hằng ngày làm giảm dung lượng tối đa chỉ sau khoảng 2 năm sử dụng. Đây là hạn chế của pin lithium-ion khi trải qua nhiều chu kỳ sạc đầy. Đáng lo ngại hơn, trang endoflife.date cho biết các mẫu Samsung Watch từ 2022 trở về trước hiện đã bị ngừng cập nhật tính năng.

Tình hình của Google Pixel Watch thậm chí còn ảm đạm hơn khi hãng đã chấm dứt hỗ trợ cho mẫu đời đầu vào tháng 10.2025. Thế hệ Pixel Watch 2 cũng sẽ ngừng nhận cập nhật vào tháng 10.2026, trong khi Pixel Watch 3 và 4 lần lượt có lịch 'khai tử' vào năm 2027 và 2028.

Ngược lại, thương hiệu Polar lại tỏ ra minh bạch hơn khi cam kết hỗ trợ tối thiểu 5 năm cho các thiết bị, còn ông lớn Garmin dù không có lịch trình cố định nhưng vẫn thỉnh thoảng tung bản cập nhật bảo trì.

Ở phân khúc khác, OnePlus và Oppo áp dụng chính sách hỗ trợ khá mập mờ với thời hạn tối thiểu 2 năm, khiến nhiều thiết bị nhanh chóng rơi vào cảnh lỗi thời. Xiaomi cũng chứng kiến ba mẫu đồng hồ gồm Redmi Watch 4, S3 và Watch 2 bị dừng hỗ trợ hoàn toàn vào đầu năm 2026 và chuẩn bị khai tử thêm hai mẫu nữa vào tháng 9. Hãng Withings dù hỗ trợ 5 năm nhưng tuyên bố sẽ đóng băng mọi tính năng mới ngay khi hết hạn.

Thực trạng công nghệ năm 2026 cho thấy việc chăm sóc phần cứng đã không còn ý nghĩa nếu nhà sản xuất quyết định bỏ rơi thiết bị. Điều này tương tự như những chiếc máy tính chạy Windows 10 hoàn hảo nhưng bị từ chối nâng cấp lên Windows 11. Muốn sử dụng đồng hồ thông minh lâu dài, người dùng chỉ có thể trông chờ vào sự 'tử tế' của nhà sản xuất, hoặc phải tự tìm cách 'hồi sinh' thiết bị khi bị nhà bán lẻ bỏ mặc nhằm ép mua máy đời mới.