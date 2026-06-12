Điều gì xảy ra khi cố 'ghép đôi' Apple Watch và điện thoại Android?

Sự tương thích độc quyền của Apple Watch với iPhone từ lâu đã là rào cản lớn nhất đối với người dùng Android. Đầu năm 2024, trong vụ kiện độc quyền từ Bộ Tư pháp Mỹ, chính Apple từng thừa nhận mất 3 năm cố gắng đưa Apple Watch lên Android nhưng bất thành. Giờ đây, dù đây vẫn là thiết bị đeo xuất sắc, nhưng việc kết nối nó với thế giới Android vẫn là bài toán nan giải. Dù giới công nghệ đã tìm ra các thủ thuật để 'ghép đôi', người dùng sẽ phải đối mặt với một nút thắt lớn khi hầu hết các tính năng cao cấp đều bị tê liệt.

Vẫn có thể sử dụng Apple Watch với thiết bị Android, nhưng cần lưu ý

Về cơ bản, khi kết nối với điện thoại Android, Apple Watch sẽ bị cắt gọt trải nghiệm, không thể đồng bộ dữ liệu hay chuyển tiếp thông báo ứng dụng. Người dùng chỉ có thể sử dụng các tính năng cơ bản như nghe gọi, nhắn tin độc lập, định vị qua Find My, Phát hiện té ngã và theo dõi một số bài tập thể dục. Điều kiện tiên quyết là bạn phải chọn mua phiên bản Apple Watch có kết nối mạng di động vốn đắt đỏ hơn bản GPS, đồng thời bắt buộc phải có một chiếc iPhone và tài khoản Apple để kích hoạt ban đầu.

Điện thoại Android vẫn có thể kết nối với Apple Watch ẢNH: GEMINI AI

Giải pháp thứ nhất là tận dụng tính năng 'Family Setup' dành cho người thân không có iPhone. Đồng hồ sẽ giữ lại được các tính năng như Siri, tin nhắn iCloud, cảnh báo nhịp tim cao/thấp hay biến động nhịp tim. Tuy nhiên, một loạt công nghệ cốt lõi như đo điện tâm đồ (ECG), đo nồng độ Oxy trong máu, lịch sử rung tâm nhĩ, theo dõi giấc ngủ, đo nhiệt độ cổ tay, theo dõi chu kỳ, cử chỉ chạm hai lần và chuyển vùng quốc tế sẽ bị tắt hoàn toàn.

Giải pháp thứ hai để tự cấu hình cho bản thân là thực hiện chiêu thức hoán đổi SIM. Bạn cần thiết lập Apple Watch chung với iPhone dưới cùng một tài khoản, tắt nguồn cả hai thiết bị, rồi chuyển thẻ SIM vật lý hoặc eSIM từ iPhone sang điện thoại Android để máy Android kết nối với mạng di động trước khi bật lại đồng hồ. Lúc này, Apple Watch LTE có thể nhận cuộc gọi và tin nhắn trực tiếp trùng với số máy Android.

Dù có thể kết nối, nhưng việc ép một chiếc Apple Watch vận hành chung với hệ sinh thái Android chỉ là một giải pháp tình thế mang tính vá víu và làm giảm đi đáng kể giá trị của thiết bị. Việc khuyết thiếu hàng loạt tính năng theo dõi sức khỏe chuyên sâu khiến trải nghiệm tổng thể trở nên hạn chế. Các chuyên gia công nghệ khuyến cáo người dùng hệ điều hành Android tốt nhất nên tìm đến các dòng đồng hồ thông minh thuộc thế giới Android để có được sự tương thích tối ưu và trải nghiệm trọn vẹn nhất.