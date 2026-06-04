Tính năng ẩn trên điện thoại Android giúp bảo vệ mắt và giúp ngủ ngon hơn

Từ lâu, đảo ngược màu sắc trên điện thoại Android là một trong nhiều tùy chọn giúp người dùng điều chỉnh cách hiển thị của màn hình và cách ánh sáng tác động đến cơ thể, nhằm đạt được sự thoải mái và khả năng đọc tối ưu nhất. Thông thường, điện thoại được thiết lập chủ đề sáng với nền trắng và chữ đen, hoặc chế độ tối với nền tối và chữ trắng. Tuy nhiên, tính năng đảo ngược màu thực sự mạnh mẽ hơn khi nó tác động và làm thay đổi màu sắc của toàn bộ mọi thứ hiển thị trên màn hình, gồm cả hình ảnh và video.

Ngoài ra, người dùng còn có thể tìm thấy các tùy chọn bổ sung trong mục hỗ trợ tiếp cận như hiệu chỉnh màu sắc hay làm mờ tăng cường (extra dim). Đặc biệt, trên phiên bản Android 16, giải pháp khắc phục điểm khó chịu của chế độ tối từ Google đã có thể hoạt động tương thích với mọi ứng dụng.

Đảo ngược màu sắc màn hình giúp bảo vệ thị lực và giấc ngủ người dùng Android ẢNH: GEMINI AI

Đảo ngược màu sắc màn hình trên Android thực chất mang lại lợi ích gì?

Việc lựa chọn đảo ngược màu sắc hoặc chuyển sang chế độ tối trên các thiết bị Android mang lại những lợi ích lớn cho sức khỏe, đặc biệt là giấc ngủ. Ở trạng thái tiêu chuẩn, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hoạt động tương tự như ánh sáng mặt trời, gây ức chế quá trình sản sinh melatonin tự nhiên của cơ thể, là loại hormone vốn giúp con người cảm thấy buồn ngủ. Do đó, thói quen nhìn vào màn hình chứa ánh sáng xanh trước khi ngủ sẽ làm xáo trộn nhịp sinh học, khiến não bộ lầm tưởng trời vẫn sáng và tiếp tục duy trì trạng thái tỉnh táo. Bên cạnh đó, việc xáo trộn giấc ngủ còn phụ thuộc vào độ sáng màn hình. Chuyển sang chế độ tối hoặc đảo ngược màu sẽ giúp làm dịu mắt, hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn nhờ giới hạn được lượng văn bản sáng hiển thị.

Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ giấc ngủ, tính năng đảo ngược màu còn là một công cụ hỗ trợ nhân văn dành cho những người bị mù màu. Do có nhận thức khác biệt, nhóm người dùng này thường không thể nhìn thấy hình ảnh hay văn bản ở màu sắc gốc của chúng. Việc đảo ngược màu sắc sẽ cho phép họ nhìn rõ hơn các nội dung hiển thị. Nhiều người dùng trên mạng xã hội Reddit cũng chia sẻ rằng, việc kích hoạt tính năng đảo ngược màu giúp họ phân biệt được các sắc độ màu sắc phức tạp như xanh lá cây và đỏ một cách dễ dàng hơn.

Để trải nghiệm tính năng này, người dùng chỉ cần truy cập vào ứng dụng Settings của điện thoại, tìm đến mục Trợ năng (Accessibility), chọn phần Hiển thị/Thị giác (Vision) để kích hoạt đảo ngược màu (Color inversion). Ngoài ra, điện thoại Android còn hỗ trợ thiết lập lịch trình tự động để máy tự chuyển sang chế độ tối, chế độ bảo vệ mắt hoặc chuyển màn hình sang thang màu xám (grayscale) vào một khung giờ cố định, giúp người dùng không phải mất thời gian điều chỉnh thủ công mỗi đêm.