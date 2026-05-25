Khoảng cách bao nhiêu để tốt cho mắt khi sử dụng màn hình?

Kiến Văn
25/05/2026 09:32 GMT+7

Một vài thay đổi nhỏ về khoảng cách và góc đặt màn hình có thể giúp không gian làm việc thoải mái hơn đáng kể mà không cần nâng cấp thiết bị.

Khi mua màn hình mới, người dùng thường chú ý đến các thông số kỹ thuật như tốc độ khung hình, độ phân giải, kích thước và công nghệ. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng thường bị bỏ qua là khoảng cách giữa màn hình và mắt, vốn không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và công thái học.

Sai lầm phổ biến khi dùng màn hình khiến dân văn phòng nhanh mệt mỏi - Ảnh 1.

Người dùng máy tính nên tạo khoảng cách xem màn hình trên 50 cm để tránh mỏi mắt

Khoảng cách tối ưu khi sử dụng màn hình

Việc đặt màn hình ở vị trí tối ưu giúp giảm mỏi mắt và duy trì tư thế ngồi thẳng, từ đó giảm áp lực lên cổ và toàn bộ cơ thể. Khoảng cách lý tưởng giữa mắt và màn hình là từ 50 đến 100 cm, tương đương với chiều dài một cánh tay. Đặc biệt, khoảng cách tối thiểu 50 cm được khuyến nghị cho bất kỳ màn hình nào. Người dùng nên điều chỉnh ghế ngồi và chiều cao màn hình sao cho tầm nhìn hơi hướng xuống giữa màn hình.

Kích thước màn hình cũng ảnh hưởng đến khoảng cách tối ưu. Màn hình nhỏ hơn 24 inch thường thoải mái khi đặt cách mắt khoảng 50 đến 70 cm, trong khi màn hình lớn hơn 27 inch nên được đặt cách mắt từ 60 đến 80 cm, thậm chí lên đến 100 cm đối với các màn hình lớn nhất. Đối với laptop, hầu hết đều có kích thước nhỏ hơn 24 inch, do đó khoảng cách lý tưởng là từ 50 đến 70 cm.

Sai lầm phổ biến khi dùng màn hình khiến dân văn phòng nhanh mệt mỏi - Ảnh 2.

Khoảng cách tốt nhất khi ngồi trước màn hình dưới 24 inch là từ 50 đến 70 cm

Ngoài ra, góc nhìn và chiều cao màn hình cũng rất quan trọng. Đỉnh màn hình nên được đặt ngay dưới tầm mắt và nghiêng về phía sau khoảng 10 đến 20 độ. Việc đặt màn hình quá thấp hoặc quá cao có thể gây mỏi mắt và ảnh hưởng đến tư thế ngồi.

Để đạt được chiều cao màn hình tối ưu mà không cần thay thế màn hình, người dùng có thể sử dụng chân đế điều chỉnh hoặc giá đỡ màn hình. Nếu không có đủ không gian trên bàn làm việc, việc thay thế bàn làm việc bằng một chiếc bàn cao hơn hoặc bàn đứng có thể điều chỉnh độ cao cũng là một giải pháp hợp lý.

Cuối cùng, việc sử dụng giá đỡ màn hình không chỉ giúp nâng cao màn hình mà còn cho phép người dùng điều chỉnh góc nhìn một cách linh hoạt, từ đó tạo ra một không gian làm việc thoải mái và hiệu quả hơn.

5 tính năng dễ đánh lừa bạn khi mua màn hình mới

Bạn sắp mua màn hình máy tính mới? Hãy cân nhắc trước những thông số màn hình vốn chỉ đẹp trên giấy.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
