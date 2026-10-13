Đằng sau vẻ hào hoa của John F. Kennedy là những cuộc tình không hồi kết

Trong cuốn Ladies' Man: The Careless Heart of John F. Kennedy, Laurence Leamer đã khai thác đời tư của John F. Kennedy thông qua những người phụ nữ từng xuất hiện trong cuộc đời ông. Tác giả cho rằng các mối quan hệ này là một phần quan trọng để nhìn lại con người của John F. Kennedy, bên cạnh hình ảnh một chính khách đầy sức hút trước công chúng.

John F. Kennedy được biết đến với hình ảnh hào hoa, cuốn hút nhưng đời tư của ông cũng gắn với nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp Ảnh: Reuters

John F. Kennedy và niềm say mê chinh phục phụ nữ

Theo nội dung được truyền thông dẫn lại, Laurence Leamer ước tính John F. Kennedy có thể đã có hàng nghìn người tình trong suốt cuộc đời. Những người phụ nữ được nhắc đến rất đa dạng, từ người mẫu, phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc, thư ký cho đến các thực tập sinh tại Nhà Trắng.

Một người bạn lâu năm của John F. Kennedy là cố Thượng nghị sĩ George Smathers cũng từng cho rằng niềm say mê phụ nữ của Tổng thống thứ 35 nước Mỹ đã có lúc trở nên "mất kiểm soát". Laurence Leamer lần ngược hành vi này về thời niên thiếu của John F. Kennedy. Theo tác giả, khi mới 17 tuổi, John F. Kennedy từng đến một nhà thổ ở Harlem (New York, Mỹ) cùng người bạn học và cũng là người bạn thân suốt đời Kirk LeMoyne Billings.

Sự say mê chinh phục phụ nữ tiếp tục theo John F. Kennedy trong những năm đại học và cả khi ông bắt đầu sự nghiệp chính trị. Theo cuốn sách, John F. Kennedy từng nói với một người bạn học tại Stanford rằng điều hấp dẫn ông không hẳn là việc duy trì một mối quan hệ, mà là cảm giác theo đuổi và chinh phục.

Một trong những giai đoạn đau đớn được nhắc tới xảy ra vào năm 1956, khi John F. Kennedy đi châu Âu cùng bạn bè trong lúc vợ ông, Jacqueline Kennedy, đang mang thai. Trong thời gian John F. Kennedy vắng mặt, Jacqueline Kennedy sinh bé gái Arabella nhưng đứa trẻ không thể sống sót sau khi chào đời. Theo nội dung cuốn sách, George Smathers đã thúc giục John F. Kennedy trở về nhà. Laurence Leamer mô tả Jacqueline Kennedy khi đó vô cùng tức giận trước sự thờ ơ và thiếu quan tâm của chồng. Sau đó, vợ chồng Kennedy lần lượt đón con gái Caroline Kennedy vào năm 1957 và con trai John F. Kennedy Jr. vào năm 1960. Người con út Patrick Bouvier Kennedy chào đời sớm vào tháng 8.1963 nhưng qua đời chỉ hai ngày sau đó.

Đời sống tình cảm phức tạp sau khi trở thành Tổng thống Mỹ

Cuốn sách cũng dành nhiều nội dung để nói về đời sống riêng tư của John F. Kennedy sau khi ông trở thành Tổng thống Mỹ vào năm 1961. Theo các thông tin được truyền thông dẫn lại, Laurence Leamer cho rằng John F. Kennedy đã theo đuổi nhiều phụ nữ có liên hệ với Nhà Trắng. Trong số đó có Pamela Turnure, người từng giữ vai trò thư ký báo chí của phu nhân Jacqueline Kennedy. Một cái tên khác là Mimi Beardsley, nữ thực tập sinh trẻ tại Nhà Trắng, sau này được biết đến với tên Mimi Alford. Laurence Leamer viết rằng John F. Kennedy bắt đầu mối quan hệ với cô chỉ vài ngày sau khi cô bắt đầu làm việc tại Nhà Trắng.

Cuốn sách cũng nhắc tới những cáo buộc đáng chú ý liên quan đến cách John F. Kennedy đối xử với Mimi Beardsley. Theo Laurence Leamer, John F. Kennedy từng yêu cầu cô phải quan hệ thân mật với cố vấn cấp cao Nhà Trắng David Powers. Mimi Beardsley được cho là đã từ chối một yêu cầu tương tự liên quan đến em trai của John F. Kennedy là Ted Kennedy. Cựu nhân viên Mật vụ William T. McIntyre cũng được dẫn lời kể lại việc nhiều phụ nữ từng được đưa vào Nhà Trắng để tham gia các buổi tiệc có sự xuất hiện của tổng thống.

Danh sách những người phụ nữ từng được cho là có quan hệ tình cảm với John F. Kennedy còn bao gồm cô sinh viên Diana de Vegh, quý tộc người Thụy Điển Gunilla von Post, người đẹp nước Đức Ellen Rometsch, minh tinh Marilyn Monroe và Judith Exner. Mối quan hệ giữa Judith Exner và ông trùm mafia Sam Giancana từng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ John F. Kennedy có thể bị tống tiền. Tuy nhiên, Laurence Leamer lưu ý trong sách rằng chưa có trường hợp tống tiền cụ thể nào được xác định.

Laurence Leamer là tác giả nhiều đầu sách tiểu sử bán chạy. Ladies' Man: The Careless Heart of John F. Kennedy được phát hành trong tháng 10.2026, tập trung khai thác sự đối lập giữa hình ảnh công chúng đầy sức hút của John F. Kennedy với đời sống tình cảm phức tạp và nhiều tranh cãi phía sau hậu trường.