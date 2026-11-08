Đằng sau vẻ 'hổ báo online', Hiệp đen hẹn về quê trồng rau thả cá khi bị bắt

Nguyễn Tuấn Hiệp (55 tuổi, thường được gọi là "Hiệp đen" hoặc "A2") là chủ khách sạn Hồng Hạnh (ở xã Hiệp Phước, TP.HCM). Ngày 6.11.2026, Hiệp cùng 13 đồng phạm bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam.

Giang hồ mạng Hiệp đen ‘Hổ báo online’, hẹn về quê trồng rau thả cá khi bị bắt

Hiệp đen nổi tiếng trên mạng xã hội như thế nào?

Từ năm 2017, Hiệp lập tài khoản mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok) để đăng video ăn uống và giao lưu. Sau đó, Hiệp cùng nhóm đồng phạm dàn dựng nhiều clip ngắn có nội dung bạo lực, rượt đuổi, giải quyết mâu thuẫn để xây dựng hình ảnh "đại ca".

Các video này thu hút lượt tương tác và khiến người xem tin rằng Hiệp có thế lực trong giới giang hồ.

Tại cơ quan công an, "Hiệp đen" thừa nhận việc dàn dựng, đăng tải các video xuất phát từ mong muốn nổi tiếng, gây dựng thanh thế để phục vụ hoạt động làm ăn phi pháp.

Hiệp khai đã chủ động bàn bạc với những đàn em thân cận tham gia quay các clip có nội dung bạo lực. Nhóm này hướng đến đối tượng người xem là giới trẻ, với mục đích khiến nhiều người biết đến, thần tượng và xem "Hiệp đen" như một nhân vật có thế lực trong giới giang hồ.

Hiệp cũng khai số vàng thường đeo trong ảnh và video đều là vàng giả mua ngoài chợ. Việc đeo nhiều vàng nhằm tạo vẻ giàu có, phô trương thanh thế và thu hút tương tác trên mạng xã hội.

"Hiệp đen" tại cơ quan Công an TP.HCM ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hiệp khai nhận hành vi của mình và những người liên quan, bày tỏ sự ăn năn, xin lỗi cộng đồng mạng: "Tôi sợ và ân hận quá rồi. Sau khi đi tù về tôi sẽ làm người lương thiện, trồng cây thả cá, làm một người nông dân và không lên mạng xã hội nữa. Tôi khuyên mọi người không được đưa thông tin bạo lực lên mạng xã hội. Tôi khuyên mọi người chưa bị bắt, đừng khi nào đưa những việc làm như tôi lên trên mạng. Khi tôi ra tù, tôi không dám ở TP.HCM nữa, tôi sẽ về quê sinh sống".