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    Thời sựPháp luật

    Đang tập thể dục, người phụ nữ bất ngờ bị giật dây chuyền vàng

    Nam Long
    Nam Long
    Một phụ nữ đang tập thể dục lúc sáng sớm bị người đàn ông đi xe máy áp sát giật dây chuyền vàng rồi tẩu thoát.

    Ngày 7.10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Trương Tuấn Anh (39 tuổi, ở khóm 10, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. 


    Đây là bị can giật dây chuyền của người đi tập thể dục buổi sáng.

    Đang tập thể dục, người phụ nữ bất ngờ bị giật dây chuyền vàng- Ảnh 1.

    Lực lượng công an tống đạt các quyết định khởi tố và thi hành lệnh khám xét tại nơi ở của bị can Trương Tuấn Anh

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút ngày 17.9, bà H.T.P (55 tuổi, ở ấp Phước Trinh, xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đang đi bộ tập thể dục thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy áp sát rồi giật sợi dây chuyền đeo trên cổ. Sau đó, người này nhanh chóng điều khiển xe máy tăng ga tẩu thoát.

    Tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long xác định Tuấn Anh có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên mời về làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình,

    Hiện vụ giật dây chuyền nêu trên được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định theo quy định của pháp luật.

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