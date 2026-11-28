Khai mạc hôm 25.11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), triển lãm diễn ra đến ngày 29.11, quy tụ 54 bức tranh chưa từng được giới thiệu trước công chúng. Các tác phẩm trải rộng từ chân dung, phong cảnh đến những sáng tác mang tính trừu tượng, phản ánh sự chuyển biến trong tư duy hội họa của nữ họa sĩ.

Họa sĩ Đặng Thanh Huyền bên tác phẩm của mình tại triển lãm cá nhân lần thứ ba Ảnh: NSCC

Sau triển lãm cá nhân thứ hai Nơi thời gian chậm lại vào tháng 3.2025, Đặng Thanh Huyền tiếp tục mở rộng cách tiếp cận nghệ thuật. Nếu trước đây cô chú trọng cấu trúc, tỷ lệ và độ chính xác của hình ảnh, thì ở triển lãm lần này, ánh sáng, màu sắc và cảm xúc được đặt ở vị trí nổi bật hơn.

Trong các tranh chân dung hay phong cảnh, Đặng Thanh Huyền cho biết cô tìm kiếm sự giao thoa giữa hội họa cổ điển, hiện thực và những rung động của ánh sáng, màu sắc trong hội họa ấn tượng.

Đặng Thanh Huyền dành hơn một năm cho quá trình sáng tác và hoàn thiện tác phẩm, đồng thời tham gia chuẩn bị catalogue, vận chuyển và tổ chức không gian triển lãm ẢNH: NSCC

Một trong những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân tại triển lãm là Nắng qua miền sông nước, được khơi nguồn từ chuyến đi dọc sông Mê Kông qua Việt Nam và Campuchia cùng gia đình. Từ trải nghiệm này, cô quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện phía sau cảnh vật, những dấu vết thời gian và giá trị của các khoảnh khắc đời thường.

Qua triển lãm, Đặng Thanh Huyền cho thấy hội họa có thể vượt khỏi giới hạn của việc mô tả để trở thành không gian lưu giữ những chuyển động tinh tế của con người và thời gian. Nữ họa sĩ cũng không đặt kỳ vọng người xem sẽ hiểu tất cả các tác phẩm theo cùng một cách. Cô cho rằng mỗi người có thể tìm thấy một điểm kết nối riêng khi đứng trước tranh của mình.

Các tác phẩm thể hiện những thử nghiệm mới của Đặng Thanh Huyền trong cách xử lý màu sắc, ánh sáng và ngôn ngữ tạo hình ẢNH: NSCC

Nhìn lại ba triển lãm cá nhân, Đặng Thanh Huyền nhận thấy sự khác biệt trong phạm vi đề tài và cách thể hiện. Hương sắc Hà thành gắn với ký ức về Hà Nội, trong khi Nơi thời gian chậm lại hướng nhiều hơn đến gia đình, con người và những điều thân thuộc. Với Nơi những dòng chảy gặp nhau, cô mở rộng sang trải nghiệm văn hóa và những sáng tác mang tính chiêm nghiệm. Nữ họa sĩ cho rằng sự thay đổi này không diễn ra đột ngột mà hình thành trong quá trình làm việc liên tục.