Đặng Thu Thảo: Hoa hậu bán hàng online là bình thường

Những vấp ngã giúp tôi mạnh mẽ hơn

* Xin chào Hoa hậu Đặng Thu Thảo, có thể thấy, năm vừa qua là khoảng thời gian sóng gió với chị. Sau khi bình tâm, chị rút ra cho mình điều gì?

- Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Một năm vừa qua tôi có được sự mạnh mẽ, sáng suốt hơn và cũng cảm ơn những sóng gió, vấp ngã. Từ đó, tôi mới thấy được những giá trị, trong đó, có tình thân của gia đình và tình bạn bè, anh em. Thêm nữa, mình biết trân trọng hơn các cơ hội và những thứ từng bỏ lỡ đi rất nhiều. Tôi học được rất nhiều bài học trong thời gian qua. Từ trước đến giờ tôi nghĩ cái gì cũng đơn giản do mình đăng quang suôn sẻ quá. Nhà thiết kế Lê Long Dũng có an ủi và nói rằng nếu ai đó muốn đội được chiếc vương miện thì phải đánh đổi và cố gắng rất nhiều. Bên cạnh đó, lúc đăng quang mình còn trẻ nên bỡ ngỡ. Việc xảy ra vấp ngã là điều đương nhiên và nó giúp mình sáng suốt, tỉnh táo hơn.

* Hiện tại chị vừa khoe một cơ ngơi mới. Chị đã ổn định sau khi cho biết ra đi với đôi bàn tay trắng?

- Thật ra, tôi chưa mua trọn vẹn ngôi nhà đó, chỉ đang trả góp thôi. Nhưng mừng là tôi được đứng tên rồi. Đó thật sự là một điều bất ngờ, vì lúc tôi ly hôn con mới được 5 tháng. Bây giờ, hai bé được 17 tháng, vừa tròn 1 năm, nên tôi cũng không ngờ bản thân có được một nơi để an cư như thế. Tôi nghĩ đó là điều may mắn. Tôi luôn sống đúng với chính mình và hết lòng với chồng con nên chắc trời thương.

Đúng là khi ra đi, tôi không có chỗ dựa kinh tế. Nhưng nếu những ai từng chứng kiến tôi làm việc thì mới biết sức của tôi kinh khủng đến mức nào. Một ngày, tôi có thể làm việc đến 20 tiếng và chỉ nghỉ ngơi 3-4 tiếng. Tôi còn học thêm cái này, cái kia. Trong tháng đầu tiên sau ly hôn, tôi quyết tâm bán hàng online và đặt ra chỉ tiêu cao để mình cố gắng. Khi mình làm vậy thì mình sẽ nghiêm khắc với bản thân hơn và tôi đã đạt được con số mong muốn.

* Chị có buồn nếu có người nói rằng hoa hậu mà lại phải đi bán hàng online?

- Không! Tôi cảm thấy bình thường, tôi đâu có làm gì sai đâu. Nếu ai biết tính tôi thì sẽ hiểu tôi không bao giờ nhận quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm nào mà mình chưa sử dụng, chưa biết nguồn gốc. Tôi không PR bất chấp. Khi tôi dùng cái gì tốt thì tôi mới giới thiệu và công việc này giúp mình có thêm thu nhập để mua sữa cho con, vực dậy kinh tế của mình. Thật sự, khi mới chia tay chồng, nhờ bán hàng online mà tôi củng cố được tài chính. Còn bây giờ, đó chỉ là đam mê, niềm vui chứ không còn quan trọng nữa. Thêm nữa, việc bán hàng online cũng giúp mình phát triển thêm những hướng kinh doanh khác.

* Từng tâm sự gặp khó khăn sau khi ly hôn, vậy khi quyết định đầu tư kinh doanh chị có vấp phải khó khăn về tài chính?

- Đối với tôi, cho dù mình có nợ nần để kinh doanh thì cũng không áp lực. Điều khiến tôi trăn trở là làm thế nào để vừa có thể phát triển công việc vừa có thể ở cạnh con nhiều nhất. Từ 1-6 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất của một đứa trẻ nên tôi muốn có thời gian nhiều cho hai bé, để con không thiệt thòi. Bây giờ đã thiếu hơi ấm của ba rồi, chỉ còn mẹ thôi. Tôi cũng may mắn là còn nhà ngoại nhưng thật sự không có gì bằng ba mẹ, nên tôi luôn muốn bù đắp cho các con. Trời thương nên dù một năm nhiều thị phi, sóng gió nhưng mọi việc trong đó có những người anh chị em đồng nghiệp, bạn bè thân thiết đã bên cạnh và giúp mình vực dậy tinh thần. Đó là những người tôi rất mang ơn. Thật sự, việc mất đi một gia đình mà mình vun vén, có thể không phải do người ta phụ bạc đâu mà đôi khi do bản thân đã quá dễ dãi. Từ đó khiến cho người ta không tôn trọng mình nữa. Dù sao cũng coi như mình mất cái này được cái khác.

Phụ nữ phải có kinh tế vững vàng

* Trên Facebook cá nhân thường thấy chị bàn về chuyện gia đình, cách cư xử của đàn ông. Có phải chị vẫn còn nhớ về chuyện cũ?

- Đó cũng là một điều đúng, ám ảnh thì chắc chắc rồi và cả đời này mình sẽ không thể nào quên được. Qua câu chuyện hôn nhân của mình, tôi thấy có rất nhiều người như thế. Thật ra mọi người cứ hay thắc mắc tại sao ngay khi ly hôn tôi lại không nói luôn mà đợi đến sau này. Thật sự, tôi không cố ý đâu nhưng chỉ vì một bài đăng mà mọi người quan tâm chú ý, từ đó, tôi gặp được những người phụ nữ như vậy, họ cũng không thoát ra được như mình. Vì họ sợ buông ra thì không có kinh tế rồi tự ti đủ thứ, họ sợ những điều mà tôi từng sợ. Nhưng khi vượt qua được thì nó là chuyện nhỏ. Tôi gửi gắm những thông điệp như thế để các anh biết trân trọng gia đình mình hơn, còn các chị thì hãy cố gắng yêu thương bản thân. Tôi muốn từ câu chuyện của mình giúp mỗi người thức tỉnh và tôi cũng nhắc nhở bản thân rằng mình không được bỏ bê bản thân nữa nên những câu chuyện tôi đăng lên cũng có hàm ý.

* Bây giờ hai bé còn nhỏ và hồn nhiên, nhưng lớn lên hai cháu có thể đọc được những câu chuyện của mẹ trên báo. Chị có sợ các bé ảnh hưởng tâm lý?

- Không! Khoảng thời gian đầu tôi cũng suy nghĩ rằng ly hôn là chuyện của người lớn. Con cái cần đủ cha mẹ nên tôi trân trọng ba của hai bé và gia đình bên nội nhất có thể. Tôi còn dặn ba mẹ tôi dù biết chồng cũ làm điều gì tổn thương tôi, ba mẹ có đau lòng nhưng tôi muốn cả hai hãy nghĩ đến cháu của mình. Vì hai bé không biết gì cả và cứ coi như chúng tôi sống như hai người bạn. Gia đình không được nói là ba mẹ nó ly hôn thế này thế kia. Vì vậy, sau này khi chuyện này tung ra thì dòng họ mới biết.





Tuy nhiên, bây giờ, tôi nghĩ khi con lớn lên sẽ biết và hiểu được câu chuyện tại sao lại như vậy. Còn hơn là mình gieo cho con tình cảm lúc có ba, lúc không có. Điều này càng tổn thương hai con nên tôi không nhất thiết phải vun vén vào những thứ không có giá trị. Tôi không thể tự dày vò mình nữa, thà một lần rồi thôi, sau này con lớn lên con sẽ tự nhận thức.

* Nhiều khán giả cảm thương cho chị và cũng có vài người so sánh số phận của chị với một hoa hậu cùng tên. Một cái tên - hai số phận, chị có cảm thấy chạnh lòng về điều này?

- Không đâu, cái gì cũng có hai mặt, đó là điều hiển nhiên của cuộc sống. Khi so sánh như thế còn càng tạo động lực cho mình nhiều hơn. Như mọi người cũng thấy chị Thảo là người thông minh, khéo léo và yêu bản thân. Tôi thấy chị ấy sống rất lý trí và biết cách dung hòa mọi thứ nên đó là điều tôi cần phải học hỏi. Tôi không bao giờ nghĩ theo hướng tiêu cực, tôi chỉ thấy đó là động lực nên mọi người có quyền so sánh, nhận xét. Từ đó, tôi cũng nhận ra bản thân cần gì để có được sự sung túc, trọn vẹn như chị Thảo.

* Gần đây, việc bạo hành trở thành chủ đề rất hot và cần được lưu tâm. Từng trải qua chuyện tương tự, chị có lời khuyên gì dành cho chị em phụ nữ?

- Đối với tôi, nếu thời điểm đó tôi không tỉnh táo thì mình cũng rơi vào trường hợp không được quyền nuôi con. Mọi người hay hỏi tại sao tôi lại đồng ý mức chu cấp là 8 triệu đồng thôi và sẵn sàng ra đi không lấy bất kỳ cái gì bởi đơn giản chỉ để giữ hai con. Tôi may mắn hơn mẹ bé V.A vì tôi tỉnh táo sớm, dù tôi cũng từng trải qua trầm cảm và có ý định tự tử. Chuyện đó thật sự không ai muốn đâu nên không thể nào trách mẹ bé được. Khi tôi bị như thế, tôi nhìn vào hai con và tôi nghĩ rằng bây giờ mình bị như thế song vẫn nhận được, nhưng đến một ngày nào đó nếu mình không còn nhận thức được thì có thể sẽ làm tổn hại con. Nếu tôi như thế thì tôi sẽ không được bên cạnh con. Vì tình yêu dành cho con quá nhiều đã tạo động lực cho tôi mạnh mẽ hơn.

Chính vì vậy, tôi cũng muốn khuyên những người phụ nữ thứ nhất là phải tỉnh táo trong tình cảm, hôn nhân. Tôi biết là ai có chồng rồi cũng thương chồng, thương gia đình, tôi không xúi ai ly hôn cả nhưng khi thấy cuộc hôn nhân đó không ổn định thì nên dứt khoát. Thứ hai, trước khi muốn chia tay thì phải chuẩn bị cho bản thân một kinh tế vững chắc và một khoản riêng cho bản thân. Cho dù thương chồng đến mức nào thì cũng không nên đổ hết vốn cho chồng. Khi đặt niềm tin quá nhiều vào ai đó thì giống như mình giết chết niềm tin của chính mình vậy.

* Năm hết tết đến, Thu Thảo chuẩn bị gì cho năm mới?

- Năm nay, gia đình của tôi có kế hoạch nấu bánh chưng và sẽ về quê gốc ở miền Trung để các cháu có thể thăm ông bà tổ tiên và có thêm trải nghiệm ở quê.

* Điều Thu Thảo mong ước nhất cho năm sau là gì?

- Tôi mong con mình có thể học được trường quốc tế. Và dự án kinh doanh sắp tới của mình sẽ được suôn sẻ như tôi đã cố gắng. Tôi cũng tham vọng rằng dự án đó sẽ “đẻ” thêm nhiều dự án khác để có thu nhập lo cho các con.

* Chị có từng nghĩ bản thân can đảm yêu thêm một lần nữa không?

- Hiện tại, tôi chưa nghĩ đến chuyện tình cảm nhưng nếu có thì tôi muốn họ phải yêu thương con mình trước đã.

- Cảm ơn những chia sẻ của Đặng Thu Thảo!