Đăng tin giả có thể bị công khai danh tính, khóa tài khoản vĩnh viễn

Nghị định 328/2026 có hiệu lực thi hành kể từ hôm nay 5.10, quy định về phòng chống tin giả, tin sai sự thật. Trong đó có nội dung về công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật.

Nghị định 328/2026 quy định chi tiết việc công bố, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Theo quy định, việc công bố sẽ bao gồm công bố danh tính cá nhân, tổ chức phát ngôn, làm, lưu trữ, tàng trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán, chia sẻ, bình luận tin giả, tin sai sự thật.

Tùy tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, cơ quan thẩm quyền có thể lựa chọn các hình thức công bố như gửi đến khu dân cư nơi cá nhân, tổ chức phát tán tin giả, tin sai sự thật và khu dân cư nơi bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin sai sự thật.

Hoặc gửi đến cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc và cơ quan, tổ chức nơi bị ảnh hưởng bởi tin giả, tin sai sự thật; công bố, cảnh báo trên trang, cổng thông tin hoặc ứng dụng công khai của cơ quan, đơn vị; trên các phương tiện truyền thông đại chúng…

Đáng chú ý, Nghị định 328/2026 đặt ra nghĩa vụ pháp lý bắt buộc với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, mạng xã hội xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam.

Nhóm này phải chủ động triển khai các biện pháp kỹ thuật để phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung vi phạm ngay sau khi thông tin đó được gắn nhãn tin giả, tin sai sự thật.

Đồng thời thiết lập cơ chế báo cáo vi phạm thuận tiện cho người dùng và chặn đứng khả năng đăng tải, chia sẻ đối với các nội dung đã được xác định là tin giả.

Các nền tảng cũng bắt buộc phải thiết lập đầu mối phối hợp hoạt động liên tục 24/7 với cơ quan chức năng của Bộ Công an để tiếp nhận tức thì các yêu cầu gắn nhãn, công bố, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp phải thực hiện khóa tạm thời hoặc khóa vĩnh viễn các tài khoản mạng xã hội, trang cộng đồng, kênh nội dung phát tán tin giả, gỡ bỏ các ứng dụng vi phạm khỏi không gian mạng.

Nghị định cũng quy định người dân và các tổ chức khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả mạo, sai sự thật có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng.

Việc phản ánh, tố giác có thể thực hiện linh hoạt qua liên hệ trực tiếp, đường dây nóng, cổng thông tin điện tử, gửi văn bản hoặc thao tác trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Bộ Công an trực tiếp kiểm chứng, xác minh và xử lý các luồng thông tin ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hoặc các vụ việc liên quan đến nhiều bộ, ngành và địa phương.