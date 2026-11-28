Bà Wilson phát biểu tại Melbourne hôm 28.11 ẢNH: REUTERS

Theo dự phóng, đảng Tự do Úc đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử ngày 28.11 tại bang Victoria, đánh bật Công đảng của Thủ tướng Anthony Albanese khỏi vị trí nắm quyền tại bang này lần đầu tiên sau hơn một thập niên.

Đài ABC dự phóng bà Jess Wilson (36 tuổi), lãnh đạo đảng Tự do bang Victoria, sẽ trở thành thủ hiến tiếp theo của bang này. Victoria là bang có thành phố Melbourne, thành phố lớn thứ 2 của Úc.

Bà Wilson trước đó cam kết sẽ khôi phục kỷ luật tài chính tại bang đang gánh khoản nợ lớn. Bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên thuộc đảng Tự do giữ chức thủ hiến của bang, vị trí được tờ Australian Financial Review mệnh danh là "công việc khó khăn nhất nước Úc".

Thủ hiến đương nhiệm thuộc Công đảng Ben Carroll đã gọi điện cho bà Wilson để thừa nhận thất bại vài giờ sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.

Victoria là tiểu bang do Công đảng nắm quyền trong 12 năm qua. "Chúng tôi là một phần của chính quyền Công đảng phục vụ lâu nhất trong lịch sử Victoria. Chúng tôi đã vận động tranh cử mạnh mẽ, nhưng không thể thắng được thời gian", ông Carroll nói.

Bà Wilson đã cam kết chi 20 tỉ AUD cho các biện pháp nhằm giảm nợ của Victoria, bao gồm một kế hoạch gây tranh cãi về việc tư nhân hóa hệ thống thoát nước thải.

Thất bại của Công đảng tại Victoria, được coi là một bang quan trọng trong việc dự báo xu hướng chính trị, càng gây thêm áp lực lên Thủ tướng Anthony Albanese, người đang ở giữa nhiệm kỳ thứ 2.

Tỷ lệ ủng hộ ông Albanese đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trước tình trạng chi phí sinh hoạt ngày càng tăng. Ngân hàng trung ương Úc đã buộc phải tăng lãi suất một lần nữa trong tháng này lên mức cao nhất trong 18 năm, viện dẫn cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông và áp lực lạm phát dai dẳng.