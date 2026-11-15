Úc - Philippines ký thỏa thuận quốc phòng mới

Theo AFP, thỏa thuận được ký bên lề hội nghị cấp cao ASEAN tại Manila (Philippines), với sự chứng kiến của Thủ tướng Úc Anthony Albanese. Văn kiện cập nhật khuôn khổ hợp tác quốc phòng hiện có, tạo điều kiện để lực lượng Úc và Philippines phối hợp nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro (phải) đi cùng Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại cảng quốc tế Manila ngày 15.11.2026 ẢNH: AFP

"Thỏa thuận này giúp chúng ta hành động nhanh hơn, hiệu quả hơn và đơn giản hóa quy trình phối hợp", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro phát biểu sau lễ ký. Ông nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác sẽ củng cố năng lực răn đe của Manila tại những khu vực thuộc quyền tài phán của nước này.

Theo ông Teodoro, thỏa thuận còn giúp quân đội Philippines làm quen với vũ khí, trang thiết bị của Úc, qua đó nâng cao hiệu quả huấn luyện chung. Hai nước đã có thỏa thuận trao đổi lực lượng từ năm 2012, cho phép quân nhân huấn luyện trên lãnh thổ của nhau.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles khẳng định văn kiện mới sẽ mở rộng hợp tác thực chất giữa lực lượng vũ trang 2 nước, góp phần duy trì an ninh khu vực. Các lĩnh vực ưu tiên gồm hoạt động hàng hải chung, chia sẻ thông tin, huấn luyện và phát triển hạ tầng quốc phòng.

Thủ tướng Albanese cũng công bố khoản đầu tư bổ sung nhằm nâng cao năng lực giám sát tình hình trên biển của Philippines, bao gồm công nghệ máy bay không người lái, trang thiết bị và đào tạo, giúp Manila cải thiện khả năng phát hiện các mối đe dọa trên biển và bảo đảm an ninh mạng.

Thỏa thuận đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ quốc phòng Úc - Philippines, vốn được tăng cường những năm gần đây thông qua các cuộc tuần tra chung ở Biển Đông và tập trận trên bộ. Philippines cũng đang mở rộng mạng lưới đối tác an ninh, song song với việc củng cố liên minh quân sự lâu năm với Mỹ.

Trung Quốc cũng nhiều lần phản đối các hoạt động quân sự chung giữa Philippines và những đối tác bên ngoài, cho rằng chúng làm gia tăng căng thẳng khu vực.