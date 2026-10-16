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    Trung Quốc nói không chọn vũ lực để giải quyết tranh chấp với Philippines

    Văn Khoa
    Văn Khoa

    Phía Philippines đã có phản ứng sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Manila tuyên bố Trung Quốc có thể 'chiến thắng dễ dàng" trong một cuộc xung đột với Philippines, theo AFP hôm nay 16.10.

    "Nếu muốn sử dụng vũ lực, chúng tôi có thể dễ chiến thắng dễ dàng. Nhưng không, chúng tôi sẽ không chọn vũ lực, vì chúng tôi yêu hòa bình", Đại sứ Trung Quốc Tỉnh Tuyền phát biểu với các phóng viên tại Manila hôm 15.10.

    Trung Quốc tuyên bố có thể chiến thắng dễ dàng nếu dùng vũ lực, Philippines phản ứng - Ảnh 3.

    Hình ảnh trích xuất từ đoạn video do Lực lượng Tuần duyên Philippines công bố ngày 30.4.2024 cho thấy tàu BRP Bagacay của Philippines (ở giữa) đang bị các tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng, gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

    Ảnh: AFP

    Ông Tỉnh có phát ngôn như trên một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro gọi Bắc Kinh là "bên gây rối" trong khu vực.

    Ông Tỉnh bác bỏ cáo buộc Trung Quốc là "bên gây rối", đồng thời cáo buộc Manila quấy rối các công nhân và giáo viên Trung Quốc, nhưng không đưa ra ví dụ cụ thể nào.

    Trong phản hồi vào cuối ngày 15.10, Bộ Ngoại giao Philippines bày tỏ sự thất vọng, cho rằng những phát ngôn của ông Tỉnh "chẳng giúp ích gì" trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước vốn đã phức tạp.

    "Thật đáng tiếc khi Đại sứ Trung Quốc Tỉnh Tuyền hôm nay đã chọn từ ngữ không phù hợp, dường như hàm ý một lời đe dọa sử dụng vũ lực được che đậy một cách tinh vi", Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh.

    Trước đó, phát ngôn viên Lực lượng Tuần duyên Philippines Jay Tarriela đã gọi tuyên bố của ông Tỉnh là "lời đe dọa trực tiếp".

    Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila xác nhận các phát biểu của ông Tỉnh, nhưng cáo buộc ông Tarriela cắt xén câu chữ khỏi ngữ cảnh và âm mưu phá hoại quan hệ song phương. Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định ông Tỉnh coi Philippines là một quốc gia láng giềng bên kia biển và Bắc Kinh chỉ mong muốn duy trì "mối quan hệ ổn định".

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