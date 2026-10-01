Philippines điều tàu tuần duyên lớn nhất đối phó tàu nghiên cứu Trung Quốc





Ông Jay Tarriela, phát ngôn viên của Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) về các vấn đề Biển Đông, cho hay hoạt động của tàu Philippines đã "làm gián đoạn hoạt động nghiên cứu khoa học biển trái phép của con tàu và buộc nó phải rời khỏi vị trí đang neo đậu/lảng vảng".

Tàu tuần duyên BRP Teresa Magbanua của Philippines Ảnh: AFP

PCG cho hay tàu tuần duyên BRP Teresa Magbanua (dài 97 m) và một máy bay đã được triển khai để đối phó với tàu Trung Quốc JIA HAI KE 7. PCG khẳng định tàu JIA HAI KE 7 đã duy trì vị trí cách đảo Itbayat hơn 66,6 km về phía tây bắc kể từ ngày 28.9. Đảo Itbayat ở cực bắc Philippines, cách vùng lãnh thổ Đài Loan khoảng 150 km.

Tàu JIA HAI KE 7 chính là con tàu khảo sát mang cờ Trung Quốc mà PCG từng cáo buộc là đã làm giả dữ liệu vị trí trong khi lảng vảng ngoài khơi tỉnh Batanes, theo Reuters.

PCG cho hay tàu BRP Teresa Magbanua đã áp sát tàu JIA HAI KE 7 ở khoảng cách chưa đầy 91 m và triển khai một xuồng cao su chạy vòng quanh tàu nghiên cứu nhiều lần, trong khi nhân viên trên tàu phát thông điệp qua vô tuyến để chất vấn và yêu cầu tàu này rời đi.

Theo PCG, tàu JIA HAI KE 7 đã liên tục cơ động để né tránh tàu Philippines trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau đó, một tàu hải cảnh Trung Quốc đã xuất hiện nhằm che chắn cho tàu khảo sát, đồng thời phát thông điệp qua vô tuyến để chất vấn tàu Philippines.

PCG nhận định sự tham gia của tàu hải cảnh Trung Quốc là một diễn biến "đáng chú ý" vì tàu JIA HAI KE 7 thuộc tư nhân, làm dấy lên nghi vấn về mối liên hệ giữa tàu JIA HAI KE 7 và chính phủ Trung Quốc cũng như mục đích của dữ liệu mà tàu khảo sát có thể đã thu thập được gần các hành lang cáp ngầm ngoài khơi Batanes và eo biển Luzon.

PCG khẳng định hoạt động này vẫn đang tiếp diễn, nhưng họ đã buộc tàu JIA HAI KE 7 phải rời khỏi vị trí ban đầu. Tàu BRP Teresa Magbanua tiếp tục giám sát con tàu này để đảm bảo nó rời khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận, theo Reuters.