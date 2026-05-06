Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đặc biệt, nhất quán đến đời sống nhân dân

Tuyến Phan
06/05/2026 16:36 GMT+7

Ngày 6.5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ tiếp xúc cử tri tại xã Kim Bôi (Phú Thọ).

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ, bà Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn, báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của đoàn tại kỳ họp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri tại xã Kim Bôi (Phú Thọ)

ẢNH: GIA HÂN

Nêu ý kiến, các cử tri kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai, sớm tháo gỡ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng, điều chỉnh chính sách bồi thường và tái định cư theo hướng sát thực tế.

Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh đầu tư giao thông liên xã, cầu dân sinh, hệ thống nước sạch, xử lý rác thải và các công trình thiết yếu; đồng thời đề xuất cơ chế thu hút doanh nghiệp, hỗ trợ người dân chuyển đổi sản xuất, tiếp cận vốn và xây dựng thương hiệu nông sản; quan tâm đầu tư y tế cơ sở, bổ sung nhân lực…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhận định nội dung phản ánh của các cử tri là sinh động, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Bà nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, nhất quán đối với đời sống nhân dân, trọng tâm là các lĩnh vực y tế, giáo dục và hạ tầng cơ sở.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, không chỉ đối với người có công mà cả các đối tượng yếu thế, người cao tuổi đều được chăm lo.

Vẫn theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại hội XIV của Đảng xác định rõ mục tiêu đưa Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình, hướng tới đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc. Mục tiêu xuyên suốt là để người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Để đạt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, yêu cầu tăng trưởng kinh tế là điều kiện tiên quyết. Do đó, áp lực đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể là rất lớn; người dân cũng cần chủ động tham gia vào tiến trình phát triển.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị địa phương phát huy tính năng động, sáng tạo, linh hoạt trong điều hành; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống nhân dân và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Cùng đó là tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, bất cập; đẩy mạnh phân cấp để cơ sở chủ động hơn trong giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế…

Thay mặt đoàn, bà cam kết tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để tổng hợp, báo cáo và kiến nghị lên Quốc hội cũng như các cơ quan trung ương xem xét, giải quyết.

