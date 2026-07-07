Đánh giá viên chức có gì mới từ tháng 7?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 233/2026/NĐ-CP quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1.7.

Từ ngày 1.7, việc đánh giá viên chức có nhiều thay đổi ẢNH: T.HẰNG

Đánh giá không dồn vào cuối năm

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất là việc chuyển từ đánh giá chủ yếu vào cuối năm sang theo dõi, chấm điểm thường xuyên theo tháng hoặc theo quý.

Theo quy định, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ ban hành quy chế đánh giá nội bộ với các tiêu chí, thang điểm cụ thể. Kết quả chấm điểm định kỳ sẽ được tích lũy làm căn cứ để xếp loại chất lượng viên chức vào cuối năm.

Cách làm mới được kỳ vọng sẽ phản ánh sát quá trình thực hiện nhiệm vụ của từng viên chức, hạn chế tình trạng đánh giá mang tính cảm tính hoặc chỉ dựa trên kết quả ở thời điểm cuối năm.

Nghị định cũng yêu cầu việc đánh giá phải dựa trên sản phẩm, công việc cụ thể; kết hợp tiêu chí định tính và định lượng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác đánh giá.

Khống chế tỷ lệ "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"

Một điểm mới khác là việc quy định tỷ lệ viên chức được xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Theo đó, số viên chức đạt mức "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" thông thường không được vượt quá 20% số viên chức được xếp loại "hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong cùng cơ quan, đơn vị.

Đối với những đơn vị có thành tích nổi trội, được cấp có thẩm quyền công nhận là tập thể xuất sắc, tỷ lệ này có thể được nâng lên nhưng cũng không vượt quá 25%.

Quy định này nhằm khắc phục tình trạng "mưa thành tích", bảo đảm việc xếp loại thực chất, tạo động lực nâng cao hiệu quả công việc thay vì chạy theo danh hiệu.

Đáng chú ý, nghị định còn gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả hoạt động của đơn vị.

Theo đó, mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của chính đơn vị mình quản lý. Điều này đồng nghĩa nếu đơn vị chỉ hoàn thành tốt hoặc không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu cũng không thể được xếp loại xuất sắc.

Quy trình đánh giá công khai, ưu tiên thực hiện trên môi trường số

Đối với viên chức quản lý, quy trình đánh giá gồm các bước: tự đánh giá; tổ chức họp lấy ý kiến nhận xét tại đơn vị; lấy ý kiến của cấp ủy Đảng; cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ tổng hợp, đề xuất mức xếp loại để người có thẩm quyền quyết định.

Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, sau khi tự đánh giá và được tập thể góp ý tại cuộc họp của đơn vị, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định mức xếp loại.

Kết quả đánh giá phải được thông báo bằng văn bản đến viên chức và công khai trong cơ quan, đơn vị. Nghị định khuyến khích ưu tiên công khai trên môi trường điện tử nhằm tăng tính minh bạch.

Trong trường hợp sau khi đã có kết quả xếp loại nhưng phát hiện viên chức có khuyết điểm, vi phạm hoặc kê khai không trung thực dẫn đến kết quả đánh giá không chính xác, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành quyết định xếp loại mới thay thế quyết định trước đó.

Đảm bảo công bằng với các trường hợp đặc thù

Nghị định cũng quy định rõ cách đánh giá đối với những trường hợp đặc biệt. Với viên chức chuyển công tác trong năm, việc đánh giá sẽ được thực hiện tại đơn vị mới. Đơn vị cũ có trách nhiệm bàn giao đầy đủ kết quả theo dõi, chấm điểm để đơn vị mới làm căn cứ tính điểm trung bình cả năm.

Đối với viên chức nghỉ ốm, nghỉ thai sản hoặc vắng mặt vì lý do chính đáng, việc xếp loại sẽ căn cứ vào khoảng thời gian thực tế tham gia công tác, bảo đảm quyền lợi và sự công bằng.

Riêng viên chức ngành giáo dục, do đặc thù năm học không trùng với năm dương lịch, thời điểm đánh giá sẽ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ GD-ĐT.

Kết quả đánh giá cũng sẽ là căn cứ để thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chính sách khác theo quy định, đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, sử dụng và đánh giá viên chức.