Đánh giá, xếp loại phải thực sự là 'thước đo' để bố trí cán bộ

Văn Chung
25/03/2026 05:29 GMT+7

Kết luận của Bộ Chính trị nhấn mạnh công tác đánh giá cán bộ phải chuyển từ 'cảm tính' sang dựa trên dữ liệu, kết quả công việc để làm 'thước đo' chính xác trong bố trí cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 12 của Bộ Chính trị về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị ở Trung ương năm 2025.

Theo kết luận, bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Chính trị đánh giá vẫn còn những hạn chế cần khắc phục ngay. Cụ thể, ở một số địa phương, cơ quan, việc đánh giá thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định của Đảng về tự phê bình và phê bình; đã vắng mặt, không trực tiếp kiểm điểm nhưng vẫn đánh giá, xếp loại.

Việc đóng góp, tham gia ý kiến có nơi còn biểu hiện qua loa, hình thức, nể nang, né tránh. Các ý kiến góp ý cho cá nhân chủ yếu là thống nhất theo bản tự kiểm điểm và ý kiến đánh giá, nhận xét chung của người đứng đầu hoặc tham gia chừng mực, nể nang, chưa thẳng thắn, mang tính động viên nhiều hơn là kiểm điểm.

Các tiêu chí đánh giá theo từng chức danh và nhóm chức danh gắn với sản phẩm công việc chưa được cụ thể hóa ở một số nơi. Việc chấm điểm còn lúng túng, cảm tính, chưa bám sát tiêu chí theo quy định. Một số nơi việc đánh giá, xếp loại chưa phản ánh đúng mức độ hoàn thành nhiệm vụ; đề xuất xếp loại "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" nhưng chưa hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra hoặc được cấp có thẩm quyền giao; đề xuất tỷ lệ cá nhân "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" vượt quá quy định.

Đánh giá cán bộ phải dựa trên dữ liệu, kết quả công việc

Để nâng cao tính thực chất, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu, phải thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình một cách dân chủ, có tính chiến đấu cao. Đánh giá cán bộ phải chuyển từ "cảm tính" sang dựa trên dữ liệu, kết quả công việc để làm "thước đo" chính xác trong bố trí cán bộ.

Bộ Chính trị yêu cầu những trường hợp vắng mặt chưa kiểm điểm phải tiến hành kiểm điểm bổ sung ngay. Thực hiện rà soát, hạ mức xếp loại đối với các tập thể, cá nhân không đảm bảo tiêu chí hoặc vượt tỷ lệ "xuất sắc". Đặc biệt, mức xếp loại của người đứng đầu không được cao hơn mức xếp loại của tập thể lãnh đạo đơn vị. Bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ kiểm điểm tập thể, cá nhân theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, hoàn thành trước ngày 1.4. Các giải pháp khắc phục khuyết điểm phải có kế hoạch rõ ràng trước ngày 15.4.

Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu hướng dẫn đánh giá định kỳ hằng quý. Các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo cụ thể hóa nội dung kiểm điểm, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý.

Ban Tổ chức Trung ương được giao nghiên cứu hướng dẫn việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo Kết luận 198 của Bộ Chính trị. Hằng năm, Ban Tổ chức Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; tổng hợp, thẩm định, báo cáo Bộ Chính trị kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.


Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu của toàn hệ thống

'Chúng ta chỉ có thể sử dụng, bố trí cán bộ hợp lý trên cơ sở đánh giá cán bộ tốt. Làm thế nào để người được đề bạt phải thực sự tâm phục, khẩu phục; tránh tình trạng người không làm gì, không va chạm, chỉ ngồi chờ, lo quan hệ thì lại vượt lên, trong khi người có cống hiến không được ghi nhận'.

đánh giá cán bộ bộ chính trị tiêu chí đánh giá Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú
