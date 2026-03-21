Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Kết luận của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung và ổn định giá nhiên liệu

Văn Chung
Theo Cổng thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam
21/03/2026 21:44 GMT+7

Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bám sát, dự báo tình hình, diễn biến cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động, xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo đảm nguồn cung, giá nhiên liệu ổn định trong tình hình mới.

Tại phiên họp ngày 20.3, sau khi xem xét báo cáo của Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về tình hình giá xăng dầu liên quan đến chiến sự Trung Đông và các khu vực trên thế giới, Bộ Chính trị đã có kết luận.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Cụ thể, Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan bám sát, dự báo tình hình, diễn biến cung cầu và giá cả xăng dầu thế giới để chủ động, xây dựng kịch bản ứng phó hiệu quả.

Xem xét sử dụng ngay các công cụ chính sách tài khóa (các loại thuế, phí, chi, ứng chi ngân sách), tiền tệ (hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ), chính sách quản lý giá, chính sách thương mại...

Kết hợp tăng cường các biện pháp thanh tra, kiểm tra, siết chặt quản lý chống buôn lậu, quản lý chặt chẽ các đầu mối, thương nhân; xử lý nghiêm tình trạng găm hàng trục lợi, gian lận thương mại.

Khuyến khích tiết kiệm trong tiêu dùng để bảo đảm ổn định nguồn cung, giảm thiểu biến động tăng giá nguyên liệu, nhiên liệu trong nước làm ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống nhân dân, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề cần chỉ đạo.

Sớm xây dựng chiến lược quốc gia về cung ứng, dự trữ nguyên liệu, nhiên liệu trong dài hạn.

Đảng ủy các bộ Ngoại giao, Công thương, Tài chính được giao lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chủ động, tích cực trao đổi với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước được mua nguyên, nhiên liệu, bảo đảm nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đưa thông tin phù hợp bảo đảm ổn định tâm lý thị trường.

Kết luận cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng ở Trung ương và địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, ngành, đơn vị trực thuộc quán triệt, thực hiện đầy đủ chủ trương của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, kiên định, kiên trì mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 và các năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận