Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu của toàn hệ thống

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Nội vụ, diễn ra chiều 29.12, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho rằng, đánh giá cán bộ là khâu then chốt nhưng lâu nay vẫn được xem là điểm yếu của toàn hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác sử dụng, bố trí và đề bạt cán bộ.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại hội nghị ẢNH: VĂN GIÁP

Đánh giá kết quả công tác năm 2025, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Bộ Nội vụ trong việc thực hiện các nhiệm vụ lớn, mang tính lịch sử như sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Ông cho rằng không phải nhiệm kỳ nào cũng có cơ hội và điều kiện để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng này.

Theo Phó thủ tướng thường trực, năm 2026 là thời điểm đặc biệt quan trọng, mở đầu cho một nhiệm kỳ mới và một giai đoạn phát triển mới của đất nước với nhiều kỳ vọng lớn. Để chuẩn bị tốt cho giai đoạn này, ngành Nội vụ cần tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là tổ chức, vận hành chính quyền 2 cấp ngày càng hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. "Muốn chính quyền hoạt động tốt thì phải phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Ngành Nội vụ cần sớm khắc phục những tồn tại, bất cập trong phân cấp, phân quyền; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy", Phó thủ tướng thường trực lưu ý.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh là công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo ông, để cuộc bầu cử thành công, cần lựa chọn được những đại biểu thực sự tâm huyết, đủ tâm, đủ tầm tham gia Quốc hội và HĐND các cấp.

Ngoài ra, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục tham mưu, xây dựng và hoàn thiện các chính sách nhằm thu hút, sử dụng và giữ chân người tài. Bên cạnh chính sách "chiêu hiền đãi sĩ", công tác đánh giá cán bộ cần được đổi mới mạnh mẽ, bảo đảm khách quan, chính xác.

Phó thủ tướng thường trực nhấn mạnh: "Chúng ta chỉ có thể sử dụng, bố trí cán bộ hợp lý trên cơ sở đánh giá cán bộ tốt. Làm thế nào để người được đề bạt phải thực sự tâm phục, khẩu phục; tránh tình trạng người không làm gì, không va chạm, chỉ ngồi chờ, lo quan hệ thì lại vượt lên, trong khi người có cống hiến không được ghi nhận".

Theo ông quán triệt, đánh giá cán bộ phải rõ ràng, minh bạch, không nhập nhèm, nhạt nhòa, không để xảy ra tình trạng không phân biệt được ai tốt, ai nổi trội hơn. Bộ Nội vụ cần nghiên cứu, tham mưu các tiêu chí khoa học, có sự hỗ trợ của công nghệ trong đánh giá cán bộ.

Liên quan đến cải cách hành chính, Phó thủ tướng thường trực cũng đánh giá cao quyết tâm của Bộ Nội vụ khi đặt mục tiêu cắt giảm 50% thủ tục hành chính, cao hơn mức 30% mà Chính phủ đề ra, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, hiệu quả.



