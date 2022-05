Danh họa Picasso là nghi phạm ăn cắp bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci

Picasso nổi tiếng đến mức tên của ông xuất hiện trên áo phông và nhiều vật dụng khác, kể cả những quán bar và nhà hàng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thời còn là “trai nghèo” sống ở Paris, nhiều lần ông đã muối mặt khi người ta dùng cái từ “picasso” để chửi nhau, bởi vì họ thấy ông vẽ những bức tranh “dị dạng” nên họ vừa sợ vừa ghét ông.

Danh họa Picasso luôn sợ hãi khi bị cắt tóc

Thời chưa nổi tiếng, khoảng năm 1901, Picasso kiếm sống bằng cách vẽ tranh cho các tạp chí hài hước định kỳ ở Paris và ký tên là "Ruiz". Đến năm 1911, Picasso 29 tuổi, bị kết tội đánh cắp bức Mona Lisa trưng bày ở Bảo tàng Louvre. Ông bị giam giữ như một nghi phạm.

Nhà thơ Pháp Guillaume Apollinaire, bạn ông, cũng bị đưa vào danh sách tình nghi. Những ngày đó Picasso rất buồn và xấu hổ, nhưng vài năm ông được minh oan vì cảnh sát đã tóm được thủ phạm thật sự, đó là nhân viên bảo vệ của Bảo tàng Louvre.

Trớ trêu thay, trong cuộc đời làm nghệ thuật, Picasso là người có nhiều tác phẩm bị đánh cắp hơn bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Vào năm 2012, Art Loss Register đã liệt kê 1.147 tác phẩm của Picasso bị đánh cắp.

Xét về mê tín thì Picasso cũng thuộc loại “cực kỳ”. Ông cho rằng mái tóc con người là điều kỳ diệu, ông luôn sợ hãi khi bị cắt tóc. Theo quyển hồi ký Life with Picasso của Françoise Gilot (người tình cũ của Picasso), chỉ khi Picasso hoàn toàn tin tưởng người thợ hớt tóc nào thì mới cho người đó hớt tóc của ông.

Chuyện tình của Picasso không có gì bí mật vì báo chí khai thác khá nhiều, tuy nhiên có thể ít người biết là Picasso đã kết hôn 2 lần, trải qua nhiều cuộc tình và có 4 người con với 3 người đàn bà khác nhau.

Năm 1902, Picasso vẽ bức La Miséreuse accroupie, hiện được lưu trữ tại Phòng trưng bày Nghệ thuật Ontario. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật quang phổ huỳnh quang tia x để phân tích bức tranh.

Hóa ra Picasso vẽ tác phẩm của mình lên trên một bức tranh phong cảnh của một nghệ sĩ vô danh khác, kết hợp các chi tiết của phong cảnh vào hình dáng người nữ. Bạn có thể xem phong cảnh này bằng cách lật bức tranh sang trái 90 độ. Picasso cũng đã thay đổi bức tranh giữa chừng — ông ấy vẽ cánh tay của người nữ rồi sau đó phủ lên bằng chiếc áo choàng.

Bên cạnh việc vẽ tranh, Picasso còn thử nghiệm một số chuyên ngành khác, bao gồm điêu khắc, gốm sứ, vẽ và in. Cùng với Georges Braque, người đồng sáng lập Chủ nghĩa Lập thể, Picasso chính là người đã phát minh nghệ thuật cắt dán vào mỹ thuật (fine art).

Từ năm 1917 đến năm 1924, ông còn thiết kế sân khấu và trang phục cho một số vở ballet. Vào những năm cuối đời, Picasso bắt đầu làm thơ, sáng tác được khoảng 400 bài thơ và vài vở kịch theo trường phái siêu thực, song về văn chương thì có vẻ ông không thành công như khi sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật khác.

Năm 1973, 91 tuổi, Picasso nói trong một dạ tiệc ở Mougins rằng: "Hãy uống cho tôi, uống cho sức khỏe của tôi, bạn biết tôi không thể uống được nữa mà". Thế rồi Picasso qua đời sau đó vì một cơn đau tim.

Chính lời cuối cùng này của Picasso đã truyền cảm hứng để Paul McCartney viết một ca khúc theo đúng nghĩa đen: Picasso’s Last Words (Drink to Me) - Những lời cuối cùng của Picasso (Uống với tôi). Lời cuối này là phần nền cho điệp khúc của bài hát đó.

Theo sách Kỷ lục Guinness thế giới, Picasso đã tạo ra 13.500 bức tranh, 100.000 bản in và khắc, 34.000 minh họa sách, 300 tác phẩm điêu khắc và gốm sứ. Không có nghệ sĩ nào đạt được sự sung mãn trong suốt cuộc đời sáng tác nghệ thuật như Picasso.