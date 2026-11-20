Bảng xếp hạng 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại do 5 cây bút điện ảnh và truyền hình của Variety thực hiện, gồm Owen Gleiberman, Daniel D'Addario, Guy Lodge, Aramide Tinubu và Alison Herman. Nhóm tác giả cho biết họ dựa vào cả thành tích, lý trí, tình cảm, trực giác và trí tưởng tượng để lựa chọn những gương mặt hội tụ tài năng nghệ thuật, sức hút đại chúng, dấu ấn trong lịch sử điện ảnh và sức ảnh hưởng đến hôm nay.

Marilyn Monroe đứng đầu bảng xếp hạng do nhóm nhà báo của Variety bình chọn nhờ những dấu ấn cá nhân vượt thời gian ẢNH: AP

Marilyn Monroe đứng đầu trong khi nhiều huyền thoại vắng mặt

Việc Marilyn Monroe vượt qua những tên tuổi như Meryl Streep để giữ vị trí số một lập tức gây tranh luận. Một số độc giả cho rằng nhiều huyền thoại khác xứng đáng hơn, đặc biệt là những diễn viên đã chứng tỏ khả năng hóa thân qua nhiều dạng vai chính kịch. "Marilyn Monroe đứng đầu ư? Đùa đấy à? Cả thứ tự xếp hạng lẫn những cái tên bị bỏ sót đều đáng được mổ xẻ", một người dùng viết trên X. Bốn vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Humphrey Bogart, Charlie Chaplin, Jack Nicholson và Katharine Hepburn. Ở cuối bảng, Zendaya xếp thứ 98. Một số khán giả cho rằng còn quá sớm để đưa cô vào danh sách, nhất là khi biểu tượng phim hành động Thành Long và cố diễn viên Gene Hackman đều vắng mặt.

Michelle Pfeiffer, Julie Christie, Bruce Willis và Mel Gibson cũng không có tên. Trong số những gương mặt bị bỏ qua, hai người khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ là Johnny Depp - ngôi sao phim Edward Scissorhands và Christian Bale, diễn viên nổi tiếng với khả năng biến hóa qua từng vai diễn. "Sao Johnny Depp lại không có tên trong số 100 ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời?", một khán giả thắc mắc, rồi chỉ trích bảng xếp hạng là "trò lố bịch". Một người khác đặt câu hỏi: "Điều gì gây bức xúc hơn, Johnny Depp vắng mặt hay Zendaya có tên?". Có người cho biết họ ngừng đọc ngay khi thấy Zendaya xếp trên Sylvester Stallone.

Tiêu chí nào làm nên một ngôi sao điện ảnh?

Vị trí thứ 96 của Eddie Murphy cũng gây phản ứng. Nhiều độc giả cho rằng việc xếp ngôi sao Beverly Hills Cop sau Timothée Chalamet (hạng 86) và Kristen Stewart (hạng 91) chưa phản ánh đúng sức hút phòng vé suốt nhiều thập niên cũng như ảnh hưởng của anh đối với dòng phim hài.

Nhóm tác giả cân nhắc tài năng nghệ thuật, sức hút đại chúng và dấu ấn của mỗi ngôi sao từ quá khứ đến hiện tại để lập ra bảng danh sách này ẢNH: AP

Một số khán giả đặt câu hỏi khi Denzel Washington đứng thứ 20. Thứ hạng của Will Smith cũng khiến nhiều người bất ngờ. Ở vị trí 66, anh xếp trên cả Morgan Freeman, Gregory Peck, Nicole Kidman và Daniel Day-Lewis, người từng ba lần đoạt giải Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Giữa những ý kiến trái chiều, một số độc giả cho rằng cần phân biệt danh xưng "ngôi sao điện ảnh vĩ đại" với "diễn viên vĩ đại". Với một ngôi sao, khả năng kéo khán giả đến rạp và vị thế trong văn hóa đại chúng cũng có sức nặng bên cạnh tài diễn xuất. Thứ tự mà Variety công bố phản ánh đánh giá của nhóm biên tập, không dựa trên tổng doanh thu phòng vé hay kết quả bình chọn của khán giả.

Một số ý kiến khác xem danh sách này đơn thuần là cách thu hút lượt đọc và bình luận. Nhà phê bình kiêm blogger điện ảnh Jordan Ruimy nhận xét trên World of Reel: "Ai cũng biết những danh sách kiểu này dùng để làm gì. Chúng được lập ra để kéo lượt nhấp, để khơi mào tranh cãi. Và rồi chính tôi cũng nhấp vào đọc, cũng góp lời cho cuộc tranh cãi ấy. Variety đạt mục đích rồi".