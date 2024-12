Phim có Selena Gomez thống trị Quả cầu vàng 2025

Danh sách đề cử năm nay được công bố bởi các diễn viên Mindy Kaling, Morris Chestnut và được phát truyền hình trực tiếp. Quả cầu vàng là sự kiện trao giải lớn đầu tiên diễn ra trong năm, thường là cột mốc để định hình cho những giải thưởng điện ảnh tiếp theo như Oscar hay Emmy.

Emilia Pérez là bộ phim dẫn đầu danh sách năm nay với 10 đề cử. Selena Gomez giành được đề cử Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất mảng hài kịch hoặc nhạc kịch với Only Murders in the Building và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng điện ảnh hài kịch hoặc nhạc kịch, đối đầu trực tiếp với Ariana Grande - người lần đầu tiên được đề cử Quả cầu vàng cho vai diễn Glinda trong Wicked và Margaret Qualley - nữ diễn viên 30 tuổi nhận được nhiều đánh giá tích cực cho bộ phim kinh dị The Substance.



Quả cầu vàng 2025 là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các ngôi sao nữ tên tuổi ẢNH: REUTERS

Cynthia Erivo đang cạnh tranh cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim nhạc kịch hoặc hài kịch với vai diễn Elphaba trong Wicked. Cô gia nhập nhóm đề cử toàn sao, bao gồm Zendaya trong phim Challengers, Demi Moore trong phim The Substance, Karla Sofia Gascon trong Emilia Pérez và ngôi sao đột phá Mikey Madison cho vai diễn trong Anora. Hạng mục này giới thiệu sự kết hợp giữa những nghệ sĩ biểu diễn giàu kinh nghiệm và những tài năng mới nổi từ nhiều thể loại khác nhau.

Trong khi đó, bản thân Wicked cũng được đề cử cho giải Phim nhạc kịch hoặc hài kịch hay nhất, "chạm trán" với Emilia Pérez, Challengers, Anora, The Substance và A Real Pain. Bộ phim cũng giành được một cái gật đầu từ giới chuyên môn trong hạng mục Thành tựu điện ảnh và phòng vé cùng với những bom tấn như Gladiator II, Deadpool & Wolverine, Inside Out 2, Alien: Romulus.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim chính kịch, Angelina Jolie được đề cử khi hóa thân thành nghệ sĩ opera huyền thoại Maria Callas, trong khi Nicole Kidman được công nhận cho vai diễn trong Babygirl, Demi Moore được đề cử với The Substance và Kate Winslet được chú ý cho vai diễn về nhiếp ảnh gia chiến tranh Elizabeth Miller.

Lễ trao giải Quả cầu vàng 2025 sẽ do nghệ sĩ hài Nikki Glaser dẫn chương trình. Cô tạo nên lịch sử khi là người dẫn chương trình đơn nữ đầu tiên. Sự kiện quy mô này sẽ diễn ra vào ngày 5.1.2025 tại Los Angeles (Mỹ).