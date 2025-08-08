Danh sách ngành nghề miễn 100% học phí bậc trung cấp, cao đẳng

Miễn 100% học phí ngành nghề khó tuyển

Đối với nhóm đối tượng học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Nghị định 81/2021 quy định miễn 100% học phí đối với: học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên) theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

Bên cạnh đó, người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, cũng được miễn 100% học phí.

Theo đó, danh mục những ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng khó tuyển sinh nhưng có xã hội nhu cầu theo quy định như sau:

Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp,trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu ẢNH: YẾN THI

Thạc sĩ Trần Phương, Hiệu trưởng Trường trung cấp Việt Giao, cho biết đối với học sinh tốt nghiệp THCS học thẳng tiếp lên hệ trung cấp thì các bạn đủ điều kiện để được cấp bù học phí theo Nghị định 81/2021. Mức hỗ trợ này sẽ còn tùy thuộc vào từng ngành học và chính sách của từng địa phương. Năm nay, số tiền cấp bù này hằng năm sẽ thường lên đến 40-42 triệu/khóa học. Theo thạc sĩ Trần Phương, tại Trường TC Việt Giao, học sinh sẽ đóng học phí khi vào học, sau đó trường làm hồ sơ cho các em để Nhà nước hoàn lại học phí cho học sinh. Thạc sĩ Tô Huỳnh Thiên Trường, Phó hiệu trưởng Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành, chia sẻ: Tại trường, học sinh sẽ được hỗ trợ toàn bộ quá trình làm hồ sơ để nhận lại học phí. Trường cũng cam kết ngoài mức học phí thì không thu thêm bất kỳ khoản thu nào.

Giảm 70% học phí cho nghề nặng nhọc, độc hại, nghệ thuật truyền thống

Nghị định 81/2021 cũng quy định nhiều ngành nghề giảm 70% học phí đối với: Học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật bao gồm: Nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đờn ca tài tử Nam bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Những ngành nghề này hiện đang được đào tạo tại một số đơn vị như: Trường ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP.HCM, Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội…

Học sinh, sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định, cũng được giảm 70% học phí.

Có nhiều nhóm ngành được quy định trong danh sách ngành nghề độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, cao đẳng. Trong đó, nhóm ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng có các ngành được giảm 70% học phí như: hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lưu trú, quản trị buồng phòng, kỹ thuật chế biến món ăn.

Ngành kỹ thuật chế biến món ăn trình độ trung cấp, cao đẳng, được giảm 70% học phí ẢNH: YẾN THI

Thạc sĩ Phan Bửu Toàn, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Du lịch Sài Gòn, cho biết nhờ có chính sách giảm 70% học phí cho 2 ngành đang được đào tạo tại trường (hướng dẫn viên du lịch và kỹ thuật chế biến món ăn) mà thí sinh quan tâm, đăng ký ngành học này nhiều hơn, trong khi nhu cầu xã hội của các ngành này rất cao.

Thạc sĩ Võ Thị Mỹ Vân, Hiệu trưởng Trường trung cấp Du lịch và khách sạn Saigontourist, cho biết bên cạnh chính sách hỗ trợ học phí theo quy định, trường cũng có học bổng hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm học tập.

Bên cạnh đó, nhiều ngành khác cũng thuộc danh mục này như: như khai thác mỏ hầm lò; làm và sửa chữa đường mỏ; bắn mìn lộ thiên; bảo quản, bốc xếp vật liệu nổ; trực y tế trong hầm lò…

Chi tiết danh sách các ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, cao đẳng, được giảm 70% học phí như sau:





Danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ẢNH: YẾN THI



