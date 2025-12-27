Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đánh thức ‘bộ nhớ văn hóa’ Hán Nôm trong thời đại số

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
27/12/2025 18:31 GMT+7

Đánh thức 'bộ nhớ văn hóa' Hán Nôm đang trở thành yêu cầu cấp thiết để bảo tồn ký ức lịch sử, bản sắc cộng đồng và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, khi công nghệ đang thay đổi căn bản cách con người tiếp cận tri thức, di sản Hán Nômđược ví như "bộ nhớ văn hóa" của cộng đồng, đứng trước nguy cơ mai một.

Đánh thức ‘bộ nhớ văn hóa’ Hán Nôm trong thời đại số- Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu ở Quy Nhơn (Gia Lai) trong một chuyến đi tìm hiểu tư liệu Hán Nôm ở vùng đất Bình Định

ẢNH: LÂM TRƯỜNG ĐỊNH

Làm thế nào để đánh thức "bộ nhớ văn hóa" Hán Nôm trong bối cảnh mới là vấn đề được các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và giới chuyên môn thảo luận tại tọa đàm khoa học "Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hán Nôm ở tỉnh Gia Lai", do Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 27.12.

Di sản Hán Nôm: lặng lẽ nhưng bền bỉ

Không ồn ào như các di tích hữu hình, di sản tư liệu Hán Nôm âm thầm tồn tại suốt hàng trăm năm, lưu giữ lịch sử mở đất, quá trình hình thành làng xã, đời sống tinh thần và tín ngưỡng của cộng đồng.

Đánh thức ‘bộ nhớ văn hóa’ Hán Nôm trong thời đại số- Ảnh 2.

Tọa đàm khoa học "Giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hán Nôm ở tỉnh Gia Lai"

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Theo ông Lâm Trường Định, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai, vùng đất Gia Lai ngày nay được hình thành từ sự chồng lớp văn hóa tỉnh Bình Định cũ và không gian Tây nguyên của tỉnh Gia Lai cũ. Kho tư liệu Hán Nôm tại đây không lớn về số lượng nhưng mang giá trị đặc thù, phản ánh sinh động quá trình giao thoa văn hóa giữa người Việt, người Chăm và các tộc người bản địa.

Trước khi chữ quốc ngữ phổ biến, chữ Hán và chữ Nôm là phương tiện chủ yếu để ghi chép tri thức. Từ sắc phong, chiếu chỉ, địa bạ, gia phả, hương ước, văn tế đến hoành phi, câu đối, minh văn trên bia đá, chuông đồng…, tất cả đều là những "mảnh ghép ký ức" góp phần hình thành "bộ nhớ văn hóa" Hán Nôm của từng làng xã, dòng họ và vùng đất.

Đánh thức ‘bộ nhớ văn hóa’ Hán Nôm trong thời đại số- Ảnh 3.

Ông Lâm Trường Định, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai, phát biểu tại tòa đàm

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Nhóm nghiên cứu Trường ĐH Quy Nhơn (TS Võ Minh Hải, TS Nguyễn Công Thành, Th.S Nguyễn Văn Hòa) cho biết, tại vùng đất Bình Định, di sản Hán Nôm rất đa dạng: từ sắc phong, văn bản hành chính thời Tây Sơn, triều Nguyễn đến địa bạ, gia phả, hoành phi, câu đối, minh văn bia đá, chuông đồng. Trong đó, nổi bật là kho tư liệu Phật giáo, kinh sách và thi kệ của các dòng thiền lớn như Lâm Tế, Liễu Quán.

Sau năm 1975, công tác sưu tầm, nghiên cứu và bảo tồn di sản Hán Nôm tại Bình Định được quan tâm bài bản. Đặc biệt, giai đoạn 2011 - 2024, các đơn vị chuyên môn đã sưu tầm được khối lượng tư liệu đáng kể, gồm 247 sắc phong và chiếu chỉ; 1.192 tài liệu Hán Nôm về gia phả, tộc phả, văn khế ruộng đất; 105 tư liệu về di tích văn hóa; 173 tài liệu mộc bản; 711 tờ châu bản triều Nguyễn và 96 bản đồ địa giới hành chính các huyện, xã trên địa bàn tỉnh Bình Định. Toàn bộ tư liệu hiện được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định (nay là Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai).

Đánh thức ‘bộ nhớ văn hóa’ Hán Nôm trong thời đại số- Ảnh 4.

Sắc phong năm Tự Đức 29 (1876) được con cháu họ Trần (P.Tam Quan, Gia Lai; thuộc TX.An Nhơn, Bình Định cũ) lưu giữ

ẢNH: TRUNG TÂM LƯU TRỮ GIA LAI

Sắc phong - dấu ấn mở đất

Ở khu vực tây Gia Lai (thuộc tỉnh Gia Lai cũ), TS Lưu Hồng Sơn (công tác tại Bảo tàng Pleiku) cho biết hiện còn lưu giữ 26 đạo sắc phong thần tại 11 đình làng, niên đại từ thời Tự Đức đến Bảo Đại. Bên cạnh đó, khoảng 20 sắc phong dành cho những người có công đang được bảo quản tại các tư gia của những dòng họ sinh sống lâu đời như họ Nguyễn, họ Trần, họ Văn, họ Tô.

Các sắc phong thần tập trung chủ yếu ở hai địa phương giáp ranh đông Gia Lai (tỉnh Bình Định cũ), gồm 15 sắc tại 7 làng ở An Khê và 11 sắc tại 4 làng ở Đak Pơ, gắn với 13 vị thần được triều đình chính thức công nhận.

Đánh thức ‘bộ nhớ văn hóa’ Hán Nôm trong thời đại số- Ảnh 5.

Một tư liệu Hán Nôm được trưng bày tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Gia Lai

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Riêng nhóm sắc phong cho những người có công tập trung nhiều ở An Khê, có niên đại từ thời Gia Long đến Bảo Đại, phản ánh vai trò của các dòng họ trong hoạt động quân sự, hành chính và dân sinh dưới triều Nguyễn. Đây là nguồn tư liệu quý về di sản Hán Nôm để làm rõ lịch sử di cư, lập làng và mở rộng không gian cư trú của người Kinh lên cao nguyên Gia Lai.

Số hóa: cơ hội nhưng không phải "đũa thần"

Dù mang giá trị vô giá, di sản Hán Nôm đang đối mặt nhiều thách thức: khí hậu nóng ẩm, côn trùng, điều kiện bảo quản hạn chế và nhận thức cộng đồng chưa đầy đủ khiến nhiều tư liệu xuống cấp. Đáng lo ngại hơn là khoảng cách giữa lưu trữ và phát huy. Khi văn bản chưa được "giải mã" bằng ngôn ngữ đương đại, di sản vẫn chỉ tồn tại trong phạm vi hẹp của giới chuyên môn.

Tại tọa đàm, các chuyên gia thống nhất rằng ứng dụng công nghệ số là hướng đi tất yếu để đánh thức di sản Hán Nôm, nhưng số hóa không phải là "đũa thần". TS Võ Minh Hải đề xuất xây dựng thư viện số chuyên biệt về tư liệu Hán Nôm Phật giáo và hát bội Bình Định; thiết kế bản đồ di sản số tích hợp GIS, AR phục vụ giáo dục và du lịch văn hóa; triển khai dự án AI nhận dạng, phiên âm, dịch thuật Hán Nôm; phát triển các kênh YouTube, podcast kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ hiện đại.

Đánh thức ‘bộ nhớ văn hóa’ Hán Nôm trong thời đại số- Ảnh 6.

TS Võ Minh Hải (Trường ĐH Quy Nhơn) phát biểu

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Đánh thức ‘bộ nhớ văn hóa’ Hán Nôm trong thời đại số- Ảnh 7.

TS Nghiêm Kỳ Hồng, nguyên Phó cục trưởng Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước, phát biểu tại tọa đàm

ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Nhóm các nhà nghiên cứu Trường ĐH Quy Nhơn đề xuất xây dựng mô hình “Trung tâm tri thức Hán Nôm liên thông”, trong đó Trường ĐH Quy Nhơn giữ vai trò hạt nhân học thuật, còn các bảo tàng, thư viện và trung tâm lưu trữ là những đầu mối giữ nguồn tư liệu. Theo mô hình này, việc liên thông không chỉ dừng ở chia sẻ dữ liệu, mà còn mở rộng sang liên thông quy trình kiểm kê thống nhất, xác lập thứ tự ưu tiên bảo tồn, chuẩn hóa số hóa - mô tả tư liệu, cơ chế cấp quyền khai thác và xây dựng các sản phẩm phục vụ công chúng, qua đó từng bước đưa di sản Hán Nôm ra khỏi “kho kín” để đến gần hơn với đời sống xã hội.

Còn TS Nghiêm Kỳ Hồng, nguyên Phó cục trưởng Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước, cho rằng cần sớm hoàn thiện cơ chế chính sách về sưu tầm, khen thưởng, định giá tài liệu hiến tặng; tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành; thành lập các nhóm chuyên gia dịch thuật, tu bổ và công bố tư liệu Hán Nôm…

Tin liên quan

Số hóa để di sản 'sống' trong kỷ nguyên mới

Số hóa để di sản 'sống' trong kỷ nguyên mới

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa số hàng đầu cả nước và khu vực Đông Nam Á, TP.Đà Nẵng đang đẩy nhanh xây dựng kho dữ liệu số quy mô lớn, đồng thời triển khai hàng loạt ứng dụng công nghệ nhằm kết nối di sản với cộng đồng theo cách hoàn toàn mới.

Khám phá thêm chủ đề

Hán Nôm Di sản văn hóa Gia Lai trung tâm lưu trữ lịch sử
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận