Đánh thức hoàng cung huyền ảo

Hoàng cung xưa - trải nghiệm mới

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, lần đầu tiên TP.Huế đón một lượng khách bùng nổ. Clip ghi lại cảnh dòng người đông đúc vào Đại nội Huế để tham dự chương trình "Hoàng cung huyền ảo" đã lan tỏa mạnh trên mạng xã hội. Cú hích cho làn sóng du lịch bùng nổ đó là chương trình "Hoàng cung huyền ảo", điểm nhấn của chuỗi lễ hội mùa hạ chủ đề "Kinh thành tỏa sáng", trong khuôn khổ Festival Huế 2026.

Du khách vào Đại nội Huế theo dõi chương trình Hoàng cung huyền ảo ảnh: Xuân Đạt

Mở đầu chương trình là lễ Đổi gác tại Ngọ Môn kết hợp hiệu ứng khai hỏa thần công, đánh dấu thời khắc mở cửa hoàng cung. Du khách được bước vào không gian ánh sáng huyền ảo với hệ thống đuốc thắp sáng, trình diễn 3D mapping họa tiết cung đình ở cầu Trung đạo. Màn múa đèn lồng của các cung nữ tiếp sau đó đã tạo nên hành trình dẫn dắt giàu cảm xúc, đưa người xem vào khu vực sân đại triều điện Thái Hòa.

Chương trình trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok ảnh: Xuân Đạt

Tại đây, lễ thiết triều được sân khấu hóa, tái hiện không khí triều chính trang nghiêm của triều Nguyễn. Du khách được xem những màn nghi lễ xưa tái hiện, với sân chầu đầy đủ bá quan văn võ, sắc phục nghiêm cẩn bái yết hoàng đế hòa trong lễ nhạc sôi động. Tiếp đó, lễ xuất quân và thao diễn Kinh binh ở phía đông điện Thái Hòa diễn ra hoành tráng, với các màn trình diễn võ thuật truyền thống như múa cờ, múa côn, kích giáo, bắn cung, kết hợp hiệu ứng phụt lửa… khắc họa khí thế oai nghiêm của quân đội xưa. Cùng với đó, phiên chợ Hoàng cung mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách.

Tái hiện nghi thức lễ Đổi gác tại Ngọ môn, Đại nội Huế ảnh: Xuân Đạt

Chị Yến Thu (du khách Hà Nội) cho hay chị không hề thất vọng khi lựa chọn Huế là điểm đến cho chuyến nghỉ lễ của gia đình mình. "Đi Huế rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được vào hoàng cung Huế ban đêm. Không gian hoàng cung được thắp sáng nghệ thuật quá đẹp và huyền ảo. Bên cạnh được xem các nghi lễ cung đình được tái hiện, chúng tôi còn được trải nghiệm các trò chơi cung đình, xem trình diễn áo dài Huế kết hợp Hanbok (Hàn Quốc)… rất đẹp và thú vị. Các hoạt động tương tác hiện đại như trải nghiệm thực tế ảo VR "Đi tìm hoàng cung đã mất", không gian "Đế đô khảo cổ ký" cùng triển lãm phong lan, cây cảnh 3 miền tại phủ Nội Vụ, vườn Thiệu Phương, vườn Cơ Hạ… càng làm phong phú hành trình, đem lại những cảm nhận mới mẻ về di sản", chị Yến Thu chia sẻ.

Sẽ mở cửa Đại nội thường xuyên

Ngoài các chương trình văn hóa, trải nghiệm gợi cảm xúc mới lạ về sinh hoạt của hoàng cung xưa, một trong những chương trình kỳ vọng sẽ mở ra triển vọng mới cho phát triển dịch vụ tăng nguồn thu cho di sản là chương trình Dạ yến hoàng cung (có bán vé trong không gian Duyệt Thị đường) và không gian ẩm thực miền kinh đô tại phủ Nội Vụ. Bên cạnh chương trình buffet ẩm thực Huế có bán vé, không gian ẩm thực phục vụ thực đơn Huế đa dạng theo hình thức set menu và gọi món (à la carte), đáp ứng nhu cầu của du khách, mang đến những bữa tiệc vị giác đậm chất cung đình và dân gian xứ Huế.

Du khách quốc tế thích thú với các hoạt động của chương trình Hoàng cung huyền ảo ảnh: Xuân Đạt

Với sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại, chuỗi các hoạt động tại chương trình Hoàng cung huyền ảo không chỉ là sản phẩm du lịch về đêm đặc sắc mà còn góp phần tăng thêm các hoạt động trải nghiệm phong phú tại Đại nội, Hoàng cung Huế, qua đó lan tỏa giá trị di sản cố đô trong đời sống đương đại. Một buổi tối trọn vẹn không chỉ là hành trình khám phá di sản mà còn là dịp thưởng thức tinh hoa ẩm thực Huế trong không gian sang trọng, đậm phong vị hoàng cung. Đây sẽ là điểm dừng chân lý tưởng để thưởng thức ẩm thực và khởi đầu hành trình khám phá Đại nội về đêm.

Dạ yến hoàng cung được đông đảo du khách đón nhận ảnh: Xuân Đạt

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết chương trình Hoàng cung huyền ảo được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động không gian hoàng cung về đêm thông qua chuỗi hoạt động nghệ thuật và trải nghiệm đặc sắc. Thông qua chương trình, Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế mong muốn làm giàu trải nghiệm đêm tại khu di sản Huế gắn với các hoạt động lễ hội trong khuôn khổ Festival Huế, các chương trình ẩm thực về đêm tại Đại nội Huế. Những điểm đến thú vị này góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng giá trị dịch vụ, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng di sản...

Tái hiện nghi lễ thiết triều tại sân điện Thái Hòa ảnh: Xuân Đạt

"Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đang có kế hoạch tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án, hoàn thiện dịch vụ, kết hợp với các đối tác để triển khai, sớm đưa các hoạt động mở cửa Đại nội Huế về đêm để phục vụ du khách", ông Hoàng Việt Trung nói.