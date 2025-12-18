Đoạn tường hoàng thành bị sập do mưa lũ: TP.Huế chi 2,2 tỉ đồng khắc phục

Chiều 18.12, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết đơn vị đang cho công nhân thu gom vệ sinh gạch để khởi công khắc phục đoạn tường của hoàng thành bị sập.
Thời gian khởi công dự kiến vào ngày 22.12, tiến độ thi công sẽ hoàn thành trước ngày 22.1.2026, theo quyết định về việc xây dựng công trình khẩn cấp trước sự cố một đoạn tường của hoàng thành bị sập do mưa lũ.
Theo quyết định, TP.Huế phục hồi đoạn tường hoàng thành (có đoạn bị sập đổ) dài khoảng 14,2 m, cao trung bình khoảng 4,3 m. Đồng thời gia cố, gia cường, chống đỡ các đoạn tường hoàng thành lân cận khu vực sập đổ đảm bảo an ninh, an toàn.
UBND TP.Huế giao Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thực hiện, với tổng kinh phí 2,2 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách của TP.Huế.
Mục đích xây dựng công trình là nhằm phòng chống thiên tai, khắc phục sự cố sập đổ tại đoạn tường thành.
Như Thanh Niên đã thông tin, do mưa lũ diễn ra liên tiếp và ngập lụt xảy ra với cường độ, phạm vi rộng, khoảng 18 giờ 45 ngày 2.11, tường thành nằm ở phía bắc hoàng thành Huế (tiếp giáp công viên dọc đường Đặng Thái Thân, P.Phú Xuân) bị đổ sập một đoạn dài khoảng 15 m.
Ngay sau đó, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã cho triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, lập biển cảnh báo để bảo vệ an toàn cho người dân, du khách và cán bộ làm việc trong khu vực.
