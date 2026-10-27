Danh tính 2 bị can cầm kiếm cố thủ trên mái nhà

Ngày 27.10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chính thức về vụ việc 2 người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà tại xã Hà Long (Thanh Hóa).

Cường và Quyền ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trong nhà là Nguyễn Đình Cường (33 tuổi, ngụ thôn Lão Phú, xã Kiến Hải, TP.Hải Phòng) và Bùi Văn Quyền (32 tuổi, ngụ thôn Lão Phong, xã Kiến Hải).

Cường và Quyền đều là bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Công an TP.Hải Phòng điều tra.

Khi bị Công an TP.Hải Phòng truy bắt, Cường và Quyền đã tìm đến nơi ở trọ của Lang Thị My (22 tuổi, ngụ xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa; My quen biết Cường và Quyền), là ngôi nhà 2 tầng ven tỉnh lộ 522, thôn Gia Miêu (xã Hà Long), do My thuê của người dân địa phương.

Hơn 12 giờ ngày 26.10, lực lượng Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Công an Thanh Hóa, Công an xã Hà Long yêu cầu My, Cường và Quyền làm việc thì Cường và Quyền đã bỏ chạy và cố thủ trên mái nhà của căn nhà 2 tầng.

Một trong 2 bị can cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Vây bắt hai người đàn ông cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

Lực lượng công an đã yêu cầu Cường và Quyền chấp hành yêu cầu làm việc, nhưng các đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay, kiếm, gạch chống trả lực lượng công an.

Do đường lên mái nhà chỉ có lối đi nhỏ duy nhất, nên gây khó khăn cho lực lượng công an tiếp cận, bắt giữ các đối tượng.

Đến hơn 21 giờ cùng ngày, Cường và Quyền mới chịu đầu hàng và bị bắt giữ. Trong suốt hơn 9 giờ đồng hồ cố thủ, Cường và Quyền thường xuyên có biểu hiện bất thường như la hét, thậm chí còn đe dọa tự sát.

Sau khi thực hiện các thủ tục theo quy định, Cường và Quyền đã được Công an TP.Hải Phòng đưa về trụ sở tiếp tục phục vụ điều tra vụ án.