Điều tra vụ nữ sinh viên tử vong bất thường tại phòng trọ

Ngày 27.10, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận các cơ quan chức năng đang điều tra vụ một nữ sinh viên tử vong tại phòng trọ.

Nạn nhân là N.T.T.K (19 tuổi, quê ở tỉnh Đắk Lắk), sinh viên Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non, Trường đại học Quy Nhơn.

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân nữ sinh viên tử vong tại phòng trọ sau nhiều giờ mất liên lạc ẢNH: Q.Đ

Theo thông tin ban đầu, sáng 26.10, bạn bè không liên lạc được với K. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, một người bạn ở cùng dãy trọ trên đường Nguyễn Văn Hiển (phường Quy Nhơn Nam) đến phòng trọ kiểm tra tình hình.

Tại đây, người bạn phát hiện K. nằm bất động trong khu vực nhà vệ sinh nên nhanh chóng đưa nạn nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, K. được xác định đã tử vong. Trên người nạn nhân có dấu hiệu tiếp xúc với chất lỏng.

Hiện vụ nữ sinh viên tử vong tại phòng trọ trên đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.