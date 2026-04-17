Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Người thân nữ sinh viên bị sát hại ở phòng trọ phủ nhận tin đồn ác ý

Minh Hải
Minh Hải
17/04/2026 11:54 GMT+7

Người thân của nữ sinh viên N.P.T (sinh viên năm 4 Trường đại học Vinh, Nghệ An) bị sát hại đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn ác ý trên mạng xã hội cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ án do 'gia đình ngăn cấm'.

Sau khi vụ án mạng nữ sinh viên N.P.T (22 tuổi, sinh viên năm 4 ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Vinh) xảy ra, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ án do gia đình em T. ngăn cấm T. và nghi phạm yêu đương.

Nạn nhân T. trước khi bị sát hại

ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, chị Hoàng Thị Hường (con nuôi của bố mẹ em T.) thay mặt gia đình khẳng định rằng các thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói gia đình ngăn cấm T. và nghi phạm yêu nhau là hoàn toàn sai sự thật. Các tin đồn không căn cứ đã làm cho gia đình, người thân nạn nhân T. thêm đau lòng.

"Không có chuyện gia đình chúng tôi cấm đoán gì hết, trái lại còn vun vén cho hai đứa. Thay mặt gia đình, tôi khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói gia đình tôi cấm đoán 2 đứa yêu nhau là hoàn toàn sai sự thật. Gia đình tôi đã rất đau xót rồi, giờ thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật khiến chúng tôi càng buồn hơn. Tôi cũng mong mọi người trước khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng thì không nên bình luận, suy đoán những việc không có thật", chị Hường chia sẻ.

Sau khi vụ án xảy ra, và biết về hoàn cảnh gia đình nạn nhân T. (nạn nhân T. là con ruột duy nhất trong gia đình; chị Hoàng Thị Hường là con nuôi), nhiều người đã bày tỏ thương tiếc, chia buồn với gia đình. 

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trưa ngày 15.4, người dân sống gần nhà trọ 4 tầng trên đường Phạm Kinh Vỹ (P.Trường Vinh, Nghệ An) nghe tiếng kêu cứu và sau đó phát hiện T. tử vong tại phòng trọ, trên người có nhiều vết thương. Cạnh đó còn phát hiện nghi phạm là người tình của nạn nhân bị thương nặng ở cổ và tay nghi do tự sát.

Hiện nghi phạm đã được chuyển đến điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Người tình nghi liên quan vụ nữ sinh tử vong ở phòng trọ cũng thương tích nặng

Người tình nghi liên quan vụ nữ sinh tử vong ở phòng trọ cũng thương tích nặng

Nam thanh niên có liên quan đến vụ nữ sinh viên bị tử vong tại phòng trọ với nhiều vết chém đã được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội để điều trị, trong khi đó, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận