Người thân nữ sinh viên bị sát hại ở phòng trọ phủ nhận tin đồn ác ý

Sau khi vụ án mạng nữ sinh viên N.P.T (22 tuổi, sinh viên năm 4 ngành Giáo dục tiểu học, Trường đại học Vinh) xảy ra, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ án do gia đình em T. ngăn cấm T. và nghi phạm yêu đương.

Nạn nhân T. trước khi bị sát hại ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, chị Hoàng Thị Hường (con nuôi của bố mẹ em T.) thay mặt gia đình khẳng định rằng các thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói gia đình ngăn cấm T. và nghi phạm yêu nhau là hoàn toàn sai sự thật. Các tin đồn không căn cứ đã làm cho gia đình, người thân nạn nhân T. thêm đau lòng.

"Không có chuyện gia đình chúng tôi cấm đoán gì hết, trái lại còn vun vén cho hai đứa. Thay mặt gia đình, tôi khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội nói gia đình tôi cấm đoán 2 đứa yêu nhau là hoàn toàn sai sự thật. Gia đình tôi đã rất đau xót rồi, giờ thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật khiến chúng tôi càng buồn hơn. Tôi cũng mong mọi người trước khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng thì không nên bình luận, suy đoán những việc không có thật", chị Hường chia sẻ.

Sau khi vụ án xảy ra, và biết về hoàn cảnh gia đình nạn nhân T. (nạn nhân T. là con ruột duy nhất trong gia đình; chị Hoàng Thị Hường là con nuôi), nhiều người đã bày tỏ thương tiếc, chia buồn với gia đình.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trưa ngày 15.4, người dân sống gần nhà trọ 4 tầng trên đường Phạm Kinh Vỹ (P.Trường Vinh, Nghệ An) nghe tiếng kêu cứu và sau đó phát hiện T. tử vong tại phòng trọ, trên người có nhiều vết thương. Cạnh đó còn phát hiện nghi phạm là người tình của nạn nhân bị thương nặng ở cổ và tay nghi do tự sát.

Hiện nghi phạm đã được chuyển đến điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.