Người tình nghi liên quan vụ nữ sinh tử vong ở phòng trọ cũng thương tích nặng

Khánh Hoan
16/04/2026 13:38 GMT+7

Nam thanh niên có liên quan đến vụ nữ sinh viên bị tử vong tại phòng trọ với nhiều vết chém đã được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội để điều trị, trong khi đó, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc.

Sáng 16.4, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp cận hiện trường để điều tra làm rõ vụ nữ sinh viên tử vong nghi bị sát hại tại phòng trọ. Đó là khu vực tầng 4 của căn nhà 4 tầng với nhiều phòng trọ cho thuê nằm trong một con ngõ trên đường Phạm Kinh Vỹ (P.Trường Vinh, Nghệ An).

Tại cầu thang ở tầng 2 dãy nhà trọ, nhiều vết máu vẫn còn nguyên, chưa được lau dọn.

Người tình nghi liên quan vụ nữ sinh tử vong ở phòng trọ cũng thương tích nặng- Ảnh 1.

Khu vực cầu thang dẫn lên tầng 4 khu nhà trọ

ẢNH: K.HOAN

Trong khi đó, thông tin từ bệnh viện nơi tiếp nhận cấp cứu nam thanh niên bị tình nghi có liên quan đến vụ việc này cho biết, nam thanh niên này được xe cấp cứu chuyển đến trong tình trạng có vết thương sâu ở vùng cổ trước, dài khoảng 12 cm, làm lộ khí quản. Ngoài ra, người này còn có một vết thương ở cẳng tay trái, dài khoảng 6 cm.

Sau gần một ngày được cấp cứu, nam thanh niên này đã được gia đình xin chuyển ra một bệnh viện ở Hà Nội để tiếp tục điều trị.

Người tình nghi liên quan vụ nữ sinh tử vong ở phòng trọ cũng thương tích nặng- Ảnh 2.

Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng có vết thương nặng ở cổ và tay

ẢNH: CTV

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, trưa ngày 15.4, người dân sống gần nhà trọ này phát hiện tiếng kêu la thất thanh phát ra từ một phòng trọ ở tầng 4 của dãy nhà.

Nhiều người chạy đến tiếp cận, mở cửa phòng thì phát hiện nữ sinh viên quê Thanh Hóa, đang học năm thứ 4, ngành sư phạm của một trường đại học ở gần đó bị nhiều vết chém trên cơ thể và đã tử vong. Ngoài ra, trong phòng còn một nam thanh niên trong tình trạng bị thương nặng ở cổ và tay.

Sau khi nhận tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Nữ sinh viên tử vong tại phòng trọ với nhiều vết chém

Một nữ sinh viên được phát hiện tử vong trong phòng trọ với nhiều vết thương trên cơ thể, trong khi đó, tại phòng trọ này, một nam thanh niên khác cũng bị thương nặng.

