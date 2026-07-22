Danh tính người đàn ông tình tứ cùng Jennie (Black Pink) được tiết lộ

Nah Kai, bạn diễn của Jennie trong MV Less than a Lover, đang thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng tính cách gần gũi. Sau khi xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn mới đây, anh tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ và làm tăng sự kỳ vọng dành cho màn kết hợp với thành viên Black Pink.

Nhan sắc và sức hút của bạn diễn Jennie gây sốt

Ngày 21.7, tạp chí thời trang DAZED Korea đăng tải đoạn video phỏng vấn mới của Nah Kai trên các nền tảng mạng xã hội chính thức, mang đến cho khán giả cái nhìn rõ hơn về gương mặt đang gây chú ý sau khi được xác nhận sẽ góp mặt trong MV mới của Jennie.

Nah Kai, người mẫu đến từ Đài Loan, được xác nhận là nam chính sánh đôi cùng Jennie trong MV Less than a Lover Ảnh: Chụp màn hình teaser MV Less than a Lover

Trong video, Nah Kai xuất hiện với phong cách giản dị khi diện áo phông trắng kết hợp cùng áo sơ mi khoác ngoài không cài cúc, thay vì lựa chọn những bộ trang phục mang đậm tính thời trang.

Dù ăn mặc đơn giản, người mẫu vẫn gây ấn tượng với mái tóc đen dài, đôi lông mày rậm cùng các đường nét gương mặt sắc sảo. Ánh nhìn điềm tĩnh hướng về ống kính và vóc dáng chuẩn người mẫu càng làm nổi bật thần thái cuốn hút của anh.

Cuộc phỏng vấn nhanh chóng tạo nên làn sóng thảo luận trên mạng xã hội. Bên cạnh ngoại hình nổi bật, tính cách hài hước và mộc mạc của Nah Kai cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Một số bình luận của người hâm mộ: "Tôi không thể chờ đến ngày anh ấy trở thành ngôi sao toàn cầu", "Anh ấy thật hài hước", "Giờ thì tôi hiểu vì sao Jennie chọn Kai" hay "Anh ấy còn cuốn hút hơn cả mong đợi"...

Dù là cái tên còn khá mới với công chúng quốc tế, Nah Kai đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Anh sinh năm 2002, là người mẫu gốc Đài Loan và hiện chủ yếu làm việc tại Seoul (Hàn Quốc). Nhờ chiều cao nổi bật cùng gương mặt góc cạnh mang phong cách điện ảnh, Nah Kai nhanh chóng gây chú ý trong giới thời trang châu Á.

Ngoại hình mang phong cách điện ảnh cùng thần thái lạnh lùng của anh được nhiều khán giả nhận xét có nét tương đồng với nam diễn viên Nhật Bản Kentaro Sakaguchi.

Đĩa đơn Less than a Lover sẽ được Jennie phát hành vào 13 giờ ngày 24.7 (giờ Hàn Quốc). Không chỉ gây tò mò bởi loạt ảnh quảng bá đầy cảm xúc, sản phẩm còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi toàn bộ phần credit trên poster chỉ ghi duy nhất tên Jennie. Điều này cho thấy nữ ca sĩ đã trực tiếp tham gia vào hầu hết các khâu sáng tạo, từ ý tưởng, kịch bản, chỉ đạo hình ảnh đến âm nhạc, biến đây thành một trong những dự án mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đặc biệt, dòng tagline "The summer I chose to pause the love story" (tạm dịch: Mùa hè tôi chọn tạm dừng câu chuyện tình yêu) liên tục xuất hiện trong chiến dịch quảng bá cũng trở thành tâm điểm bàn luận. Thông điệp ngắn gọn nhưng giàu tính ẩn dụ khiến người hâm mộ không ngừng đưa ra dự đoán về câu chuyện và cảm xúc mà Jennie muốn truyền tải trong lần tái xuất này.