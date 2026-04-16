Jennie (BlackPink) được vinh danh trong danh sách Time 100

Nguyễn Quang Hải
16/04/2026 19:25 GMT+7

Thành viên nhóm BlackPink - Jennie tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng khi góp mặt trong danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn, tờ Allkpop đưa tin ngày 16.4.

Jennie tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu

Theo thông tin từ trang web chính thức của Time ngày 15.4 (giờ địa phương), Jennie đã vinh dự góp mặt trong bảng xếp hạng Time 100 Most Influential People in the World 2026, đồng thời là nghệ sĩ Kpop duy nhất xuất hiện trong danh sách năm 2026.

Jennie xuất hiện nổi bật tại sự kiện quốc tế, khẳng định sức hút của một ngôi sao Kpop hàng đầu thế giới

Danh sách Time 100 từ lâu được xem là một trong những bảng vinh danh uy tín nhất toàn cầu, ghi nhận những cá nhân có đóng góp nổi bật thông qua sự đổi mới, thành tựu và tầm ảnh hưởng sâu rộng. Việc Jennie được lựa chọn không chỉ phản ánh thành công trong âm nhạc mà còn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của cô trong văn hóa đại chúng toàn cầu.

Sự thăng tiến của Jennie được đánh giá là điều đã được dự đoán từ trước. Album phòng thu solo đầu tay mang tên Ruby của người đẹp 9X đã lọt vào danh sách 100 album hay nhất năm 2025 do Rolling Stone bình chọn. Cùng năm, nữ nghệ sĩ cũng đứng đầu bảng xếp hạng Korea Power Celebrity của Forbes Korea.

Chân dung Jennie được Time vinh danh trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026

Bên cạnh đó, ca khúc Dracula (Jennie Remix) hợp tác với Tame Impala đã quay trở lại bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và vươn lên vị trí thứ 17, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của cô.

Không dừng lại ở đó, Jennie còn trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Hot Dance/Electronic Songs của Billboard, cho thấy khả năng biến hóa đa dạng qua nhiều thể loại âm nhạc.

Album solo đầu tay Ruby đã giúp rapper nhóm BlackPink ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng toàn cầu

Nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự ghi nhận trên toàn cầu khi được đề cử hạng mục Song of the Summer tại lễ trao giải American Music Awards 2026. Thành tích này góp phần củng cố vị thế của Jennie như một trong những nghệ sĩ Kpop hàng đầu trên bản đồ âm nhạc quốc tế hiện nay.

