Daniel Henney bí mật cưới mỹ nhân gốc Nhật

Daniel Henney kết hôn với người đẹp Ru Kumagai GETTY, IMDB

Theo AllKpop, Echo Global Group - công ty chủ quản của Daniel Henney, đưa ra thông báo chính thức vào hôm 20.10, tiết lộ tài tử sinh năm 1979 và người đẹp Mỹ gốc Nhật Ru Kumagai quyết định tiến tới hôn nhân song không chia sẻ thêm thông tin về ngày trọng đại của cặp sao. "Daniel Henney đã gặp được người mà mình muốn gắn bó suốt quãng đời còn lại và vì vậy anh ấy đã quyết định đón nhận những cảm xúc đó thông qua hôn nhân. 'Nửa kia' của Danniel Henney là Ru Kumagai, một nữ diễn viên và người mẫu Mỹ gốc Á", phía này đề cập trong thông báo.

Công ty của sao phim Tôi là Kim Sam Soon giải thích: "Đúng là trước đây cả hai từng vướng vào tin đồn hẹn hò nhưng thời điểm đó họ chỉ là bạn bè. Sau nghi vấn đó, họ quyết định thử hẹn hò. Và mới đây, họ đã tổ chức một lễ cưới yên tĩnh, riêng tư với sự góp mặt của gia đình hai bên. Chúng tôi xin lỗi vì không thể chia sẻ tin tức này sớm hơn". Cùng với việc thông báo tin vui, công ty quản lý của Daniel Henney cũng mong người hâm mộ không quan tâm quá mức đến cuộc sống riêng tư của cặp sao. "Xin hãy gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt tới cả Daniel Henney và Ru Kumagai, những người đã đạt được một quyết định quan trọng trong cuộc đời họ đồng thời Daniel Henney và công ty sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại tình yêu và sự ủng hộ của các bạn", phía này khép lại thông báo.

Thông tin trên khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ bởi họ vốn kín tiếng về đời tư. Hồi 2018, hai nghệ sĩ này từng vướng tin đồn hẹn hò. Tuy nhiên vào thời điểm đó, công ty quản lý của nam diễn viên 7X lên tiếng phủ nhận, nhấn mạnh rằng họ chỉ là đồng nghiệp thân thiết và không hề có mối quan hệ tình cảm. Bộ đôi cũng nhiều lần bị "soi" các "bằng chứng" cho thấy cả hai đang hẹn hò nhưng giữ im lặng.

Tài tử 44 tuổi vốn là ngôi sao kín tiếng về đời tư INSTAGRAM NV

Daniel Henney sinh năm 1979 tại Mỹ, anh bắt đầu làm người mẫu từ năm 2001 sau đó chuyển hướng sang Pháp, Hồng Kông, Đài Loan trước khi bén duyên với làng giải trí Hàn Quốc. Nhờ vẻ ngoài điển trai, nam tính cùng chiều cao nổi bật 1,88m, anh nhanh chóng trở thành người mẫu quảng cáo được săn đón tại xứ kim chi rồi dần dấn thân vào con đường diễn xuất. Tài tử ghi dấu ấn trên màn ảnh với nhiều bộ phim: Tôi là Kim Sam Soon, Điệu valse mùa xuân, Say tình, Cha tôi... Năm ngoái, anh gây chú ý khi đóng Confidential Assignment 2: International cùng Hyun Bin, Yoona. Nam diễn viên cũng từng tham gia nhiều dự án Hollywood: X-Men Origins: Wolverine, The Last Stand, Criminal Minds: Beyond Borders, The Wheel of Time…

Trong khi đó, Ru Kumagai là một diễn viên, người mẫu gốc Nhật hoạt động tại Mỹ và kém Daniel Henney hơn chục tuổi. Người đẹp từng xuất hiện trong một số bộ phim: 911, Good Trouble, Ryan Hansen Solves Crime on Television…