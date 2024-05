Đạo diễn Adam Wingard rút khỏi 'vũ trụ quái vật', 'Godzilla x Kong' sẽ về đâu?

Adam Wingard là đạo diễn của 2 phần phim mới nhất thuộc "vũ trụ quái vật": Godzilla vs. Kong (2021) và Godzilla x Kong: The New Empire (2024). Thế nhưng khi phần phim thứ 3 liên quan đến 2 quái vật Godzilla và Kong đang "lăn bánh", nhà làm phim bất ngờ rút lui. Hiện ghế đạo diễn của dự án vẫn chưa rõ.

Adam Wingard trên phim trường Godzilla x Kong: The New Empire LENGENDARY

Nhà làm phim này trước đó không có bất kỳ thỏa thuận nào về sáng tạo đối với các dự án thuộc "vũ trụ quái vật" trong tương lai. Theo The Hollywood Reporter, vị đạo diễn cho biết anh còn nhiều ý tưởng muốn thực hiện về các quái vật khổng lồ, thế nhưng hiện anh đã rút lui và "đầu quân" cho hãng phim độc lập A24 với dự án gốc (original feature project, tức không có bất kỳ phim nào liên quan đã được sáng tạo trước đó) Onslaught, dự kiến quay trong mùa thu năm nay.

Song nguồn tin cũng nhấn mạnh, việc Adam Wingard rút lui là "tình thế ở hiện tại", không chắc là trong tương lai, đạo diễn này có trở lại hay không. Hiện chưa có công bố chính thức nào được đưa ra từ hãng Legendary.

Việc rút lui khá vội của Adam Wingard, dĩ nhiên có tác động đến đường hướng sáng tạo của hãng, khi Legendary đã lên kế hoạch cho nhóm quái vật tiếp theo trên màn ảnh. Hiện hãng này đã thuê biên kịch của phim Shang Chi and the Legend of the Ten Rings là Dave Callaham viết kịch bản dự án quái vật mới, để chuẩn bị cho những bước tiếp theo.

Godzilla x Kong: The New Empire đang là phim sinh lời rất tốt trong nhóm 5 phim thuộc "vũ trụ quái vật" LENGENDARY

Hãng Legendary đang "khởi động lại" dự án quái vật tiếp theo, nhưng cụ thể dự án này như thế nào vẫn chưa rõ, nhất là khi Adam Wingard không còn đồng hành với "vũ trụ" này nữa. Và dĩ nhiên, ý tưởng về trái đất rỗng, vốn đã được Adam Wingard khai thác tốt trong 2 phần phim Godzilla vs. Kong (2021) và Godzilla x Kong: The New Empire (2024), đặt ra nghi vấn: liệu Legendary có tiếp tục khai thác và giao cho nhà làm phim sau hay không.

Adam Wingard "mát tay" trong việc nhào nặn Godzilla vs Kong trở thành bom tấn hành động mãn nhãn và sinh lời rất tốt trong đại dịch Covid-19 với tổng doanh thu toàn cầu 470 triệu USD. Godzilla vs Kong được giới quan sát nhìn nhận là tác phẩm "cứu" phòng vé thời gian đại dịch.

Bom tấn Kong: Skull Island sắp bị soán ngôi trong nhóm 5 phim thuộc MonsterVerse, vì Godzilla x Kong: The New Empire vẫn đang trụ rạp và tiếp tục sinh lời

W.B

Tác phẩm còn lại của anh là Godzilla x Kong: The New Empire (đang chiếu tại phòng vé), hiện có tổng doanh thu trên 563 triệu USD toàn cầu, sắp trở thành phim ăn khách nhất trong loạt 5 phim điện ảnh thuộc "vũ trụ" này. Nghĩa là, doanh thu của phim sẽ vượt qua bom tấn Kong: Skull Island (2017, tổng doanh thu 568 triệu USD toàn cầu).

Về dự án Onslaught, theo những thông tin mới nhất, đây là phim hành động, giật gân do A24 đồng sản xuất nhưng hãng sẽ nắm quyền phân phối toàn cầu.