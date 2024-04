'Godzilla x Kong: The New Empire' đạt doanh thu khủng dù bị chê

Bộ phim quái vật dự kiến sẽ kiếm được từ 50 triệu đến 55 triệu USD khi khởi chiếu cuối tuần qua; nhưng Godzilla x Kong: The New Empire (thuộc MonsterVerse - Vũ trụ điện ảnh quái vật) đã vượt qua dự đoán đó nhờ định dạng IMAX 3D (chiếm 48% doanh thu bán vé) và sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả (đạt được điểm A- trên CinemaScore).

Bom tấn Godzilla x Kong: The New Empire hiện đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ W.B

Các nhà phê bình ít ấn tượng hơn về Godzilla x Kong: The New Empire, với 2 quái thú từ thế giới khác hợp tác để cứu trái đất rỗng. Nhiều ý kiến cho rằng phim chỉ dùng kỹ xảo để khỏa lấp nội dung dễ đoán. Tờ Empire đánh giá phần cao trào của phim giống "mớ hỗn độn", còn các nhân vật ở phe con người thì hời hợt.

Phim có sự tham gia diễn xuất của Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle…, do Adam Wingard đạo diễn, đạt mức trung bình 55% trên Rotten Tomatoes.

Godzilla x Kong: The New Empire đạt doanh thu mở màn lớn thứ 2 của Warner Bros. và Legendary, sau Godzilla năm 2014 (93 triệu USD) và trước Kong: Skull Island năm 2017 (61 triệu USD), Godzilla: King of the Monsters năm 2019 (47,7 triệu USD) và Godzilla vs. Kong năm 2021 (31 triệu USD). Godzilla x Kong: The New Empire cũng ghi dấu doanh thu cuối tuần mở màn ở Bắc Mỹ lớn thứ 2 trong năm, chỉ kém một bộ phim đình đám khác của Warner Bros. và Legendary là Dune: Part Two (82,5 triệu USD).

Godzilla x Kong: The New Empire sử dụng kỹ xảo làm thỏa mãn khán giả W.B

Tác phẩm mới nhất của đạo diễn Adam Wingard vượt xa sự mong đợi với tổng doanh thu toàn cầu lên con số khổng lồ 194 triệu USD sau 3 ngày ra rạp. Đây là bộ phim có doanh thu cao thứ 3 trong năm dù mới ra rạp 3 ngày, sau Dune: Part Two (626 triệu USD sau 5 tuần phát hành) và Kung Fu Panda 4 (347 triệu USD sau 4 tuần công chiếu).

Ngân sách sản xuất Godzilla x Kong: The New Empire lên đến 135 triệu USD. Dù còn quá sớm để biết doanh thu sẽ đến đâu, phần mới nhất này có thể sẽ vượt xa phần tiền nhiệm Godzilla vs. Kong - bộ phim đình đám trong thời đại dịch với 474 triệu USD doanh thu trên toàn thế giới (vượt qua King of the Monsters năm 2019 - 387 triệu USD) mặc dù thời điểm đó nhiều rạp chiếu phim đóng cửa do Covid-19.

Diễn viên nhí Kaylee Hottle trong phim Godzilla x Kong: The New Empire W.B

Ghostbusters: Frozen Empire của Sony đứng vị trí thứ 2 với 15,7 triệu USD từ 4.345 rạp, giảm 65% so với khi ra mắt. Sau 2 tuần phát hành, Ghostbusters: Frozen Empire thu về 73,4 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 108,5 triệu USD trên toàn cầu. Với chi phí sản xuất 100 triệu USD, chưa bao gồm chi phí tiếp thị khổng lồ, bô phim của Sony đòi hỏi doanh thu trên 200 triệu USD mới hòa vốn.

Kung Fu Panda 4 của Universal và DreamWorks Animation ở vị trí thứ 3 với 10 triệu USD từ 3.582 rạp. Cho đến nay, bộ phim hoạt hình gia đình này đã thu về 151 triệu USD ở Bắc Mỹ và hơn 347 triệu USD trên toàn cầu. Với kinh phí sản xuất 85 triệu USD, Kung Fu Panda 4 đạt lợi nhuận cao.

Dune: Part Two tụt xuống vị trí thứ 4 trong tuần thứ 5 công chiếu trên màn ảnh rộng. Bộ phim khoa học viễn tưởng này đã thu về 9,85 triệu USD cuối tuần qua và 251 triệu USD tính đến thời điểm hiện tại ở Bắc Mỹ. Đây hiện là phim có doanh thu cao nhất trong năm với 626 triệu USD trên toàn thế giới.

Phim kinh dị Immaculate lọt vào top 5 với 3,2 triệu USD từ 2.362 rạp ở Bắc Mỹ, giảm 41% so với cuối tuần trước, thu được 11,1 triệu USD sau 2 tuần ra rạp.

Godzilla x Kong: The New Empire (tựa Việt Godzilla x Kong: Đế chế mới) hiện đang chiếu tại Việt Nam, thu về xấp xỉ 60 tỉ đồng từ khi khởi chiếu hôm 29.3, theo Box Office Vietnam.