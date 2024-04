Tương lai 'Vũ trụ quái vật' tươi sáng sau thành công của 'Godzilla x Kong'?

Đến ngày thứ 10 công chiếu, doanh thu toàn cầu của Godzilla x Kong: The New Empire (gọi tắt là Godzilla x Kong) đã đạt con số ấn tượng: 361,1 triệu USD và đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu ở Mỹ.

Mary Parent - Chủ tịch sản xuất toàn cầu của Legendary do Josh Grode sáng lập - cho biết: "Đây chắc chắn là một kết quả thú vị. Công ty của Grode đang trên đà chiến thắng đáng ghen tị, tranh với cả bom tấn đầu tháng 3 Dune: Part Two. Bộ phim đang ở vị thế tốt để tiếp tục cuộc hành trình, nhưng hãy xem kết cuộc của Godzilla x Kong diễn ra như thế nào".

Godzilla x Kong: The New Empire hiện thu về 361,1 triệu USD toàn cầu IMDb

Godzilla x Kong chắc chắn sẽ là chủ đề nóng tuần này tại Cinemacon, sự kiện thường niên của các nhà điều hành rạp chiếu phim và hãng phim Hollywood ở Las Vegas (Mỹ).

Trong khi bị nhiều nhà phê bình chế giễu, khán giả trẻ và các gia đình lại đón nhận tác phẩm của đạo diễn Adam Wingard, dõi theo những gì sẽ xảy ra nếu Godzilla và Kong hợp lực ngăn hành tinh bị hủy diệt, trái ngược với bộ phim Godzilla vs. Kong năm 2021, cũng của Wingard, chứng kiến trận chiến giữa 2 siêu quái vật.

Wingard đã trò chuyện với THR vào giữa tháng 3.2024 về khả năng làm bộ phim thứ 3: "Luôn có sự hấp dẫn khi tạo ra một bộ 3 phim và tôi nghĩ rằng có một số khía cạnh chưa được khai thác. Cũng có nhiều cách để tiếp tục đổi mới MonsterVerse (Vũ trụ quái vật) và điều tuyệt vời ở MonsterVerse là nó cho phép rất nhiều đạo diễn khác nhau tiếp cận với phong cách riêng, độc đáo của từng người".

Một tuần trước, Ghostbusters: The Frozen Empire đã mở màn với 45 triệu USD, chỉ cao hơn 1 triệu USD so với Ghostbusters: Afterlife ra rạp năm 2021 (do phải đối mặt với nhiều thách thức vì đại dịch). Godzilla vs. Kong được phát hành trên HBO Max trong bối cảnh đại dịch, đã thu về 48,5 triệu USD trong 5 ngày đầu. Đây được coi là một khởi đầu tốt.

Godzilla x Kong được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất tại Bắc Mỹ trong loạt phim MonsterVerse (phim giữ kỷ lục hiện tại là Godzilla với 200,6 triệu USD). Những nhà quản lý rạp tin rằng bộ phim mới sẽ đạt 230 triệu USD ở Bắc Mỹ và 500 triệu USD trên toàn cầu, nhưng vẫn còn phải xem liệu nó có thể lập kỷ lục về loạt phim MonsterVerse, vượt qua doanh thu 568 triệu USD của Kong: Skull Island năm 2017 hay không.

Godzilla x Kong: The New Empire đạt doanh thu 106,9 tỉ đồng sau 2 tuần công chiếu tại Việt Nam IMDb

"Rõ ràng, tôi sẽ không đưa ra quyết định này cho đến khi chúng ta thấy Godzilla x Kong hoạt động như thế nào tại phòng vé, nhưng tôi chắc chắn sẽ có hứng thú thực hiện tiếp một phim khác", Wingard nói với THR.

Bom tấn Godzilla x Kong có sự tham gia của Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens… đã thành công trong việc thu hút những người hâm mộ trung thành và cả thế hệ trẻ. Chủ tịch sản xuất nội địa của Warner Bros. Jeff Goldstein cho biết lượng khán giả trải đều vào mọi thời điểm trong ngày và lần này các gia đình cũng đến xem với số lượng đông hơn.

Tính đến sáng 9.4, Godzilla x Kong đạt doanh thu 106,9 tỉ đồng sau 2 tuần công chiếu (theo Box Office Vietnam), giúp tổng doanh thu rạp phim tại Việt Nam vượt 1.000 tỉ đồng sau 3 tháng đầu năm. 3 phim đạt doanh thu cao nhất tính từ đầu năm 2024 là Mai (550 tỉ đồng), Exhuma: Quật mộ trùng ma (204 tỉ đồng) và Godzilla x Kong.