Đạo diễn Black Myth: Wukong chỉ trích việc sử dụng AI để phát triển game

Thành công của Black Myth: Wukong đến từ các yếu tố nhân văn

Theo GameRant, Beth Parker, đạo diễn diễn xuất của Black Myth: Wukong, đã bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong ngành công nghiệp trò chơi tại sự kiện BAFTA Breakthrough 2024. Trong cuộc phỏng vấn được Niche Gamer trích dẫn, Parker cho rằng AI không thể tái hiện được cảm xúc chân thật của con người trong quá trình phát triển nhân vật và câu chuyện trong trò chơi.

Parker nhấn mạnh: "Tôi không thể tưởng tượng việc sử dụng AI giọng nói. AI có thể mô phỏng ngữ điệu, nhưng không bao giờ có thể tái hiện được cảm xúc thực sự đằng sau những gì nó thể hiện". Cô còn giải thích rằng yếu tố con người với sự hỗn loạn, phi logic và cảm xúc phức tạp chính là điểm mấu chốt khiến nhân vật trong game trở nên sống động và kết nối được với người chơi.

Sự sáng tạo và chi tiết của trò chơi nhấn mạnh yếu tố nghệ thuật và cảm xúc đặc sắc, một điều mà AI chưa thể làm tốt như con người ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Black Myth: Wukong, phát hành tháng 8.2024, là trò chơi hành động nhập vai do Game Science phát triển, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển Tây Du Ký và nhân vật Tôn Ngộ Không. Tựa game đã gây ấn tượng với công chúng nhờ đồ họa đẹp mắt, hệ thống chiến đấu sáng tạo và sự truyền tải văn hóa sâu sắc. Không chỉ nhận được nhiều lời khen ngợi, trò chơi còn giành giải Game of the Year tại lễ trao giải Golden Joystick Awards 2024.

Parker khẳng định toàn bộ quá trình phát triển Black Myth: Wukong không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào và cô cũng không có ý định áp dụng công nghệ này trong tương lai. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra các sản phẩm có giá trị và khả năng kết nối thực sự với người chơi, điều mà cô cho rằng các công ty sử dụng AI đang dần đánh mất.

Sự đồng tình lan tỏa về nguy cơ của AI trong lĩnh vực sáng tạo

Việc chỉ trích AI trong ngành trò chơi không chỉ dừng lại ở các chuyên gia phát triển game. Hirohiko Araki, tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng JoJo's Bizarre Adventure, gần đây cũng bày tỏ lo ngại về sự gia tăng gian lận mà AI có thể mang lại. Trong khi đó, Shigeru Miyamoto, Giám đốc sáng tạo của Nintendo, khẳng định nhà phát hành Nhật Bản không có kế hoạch áp dụng AI vào các dự án của mình. Miyamoto nhấn mạnh Nintendo cam kết tiếp tục tạo ra nội dung giá trị mà công nghệ hiện tại không thể thay thế.

Tuy vẫn có nhiều công ty lớn ủng hộ việc sử dụng AI, nhưng sự phản đối từ những cá nhân và tổ chức có uy tín cho thấy mối lo ngại sâu sắc về tác động của công nghệ này đối với ngành công nghiệp sáng tạo. Black Myth: Wukong, với những thành công vượt bậc và tôn vinh giá trị nhân văn trong phát triển, có thể trở thành minh chứng mạnh mẽ cho quan điểm mà Parker đang theo đuổi.