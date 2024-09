Nintendo chưa có kế hoạch sử dụng AI trong các dự án mới

Trong một buổi phỏng vấn với The New York Times, Shigeru Miyamoto - Chủ tịch của Nintendo cho biết công ty hiện chưa có kế hoạch sử dụng AI, bất chấp xu hướng phát triển nhanh chóng của công nghệ này trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Miyamoto cho biết, Nintendo từ trước đến nay thường chọn những hướng đi khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh lớn. Trong khi nhiều công ty đang tích cực ứng dụng AI để tối ưu hóa quy trình sản xuất, Nintendo vẫn tập trung vào việc tạo ra giá trị thông qua sự sáng tạo của con người. Ông nhấn mạnh rằng, những giá trị mà Nintendo mang lại cho người chơi không thể được tạo ra chỉ bằng công nghệ. Điều này cũng phản ánh quan điểm của Chủ tịch Nintendo, người từng khẳng định công ty sẽ chỉ sử dụng công nghệ khi nó thực sự cần thiết để nâng cao trải nghiệm người chơi, chứ không phải vì chạy theo xu hướng.

Shigeru Miyamoto là người tạo ra các tựa game nổi tiếng thế giới như Super Mario và The Legend of Zelda ẢNH: THE GUARDIAN

Sự phát triển nhanh chóng của AI đã khiến nhiều nhà phát triển game trên toàn cầu bắt đầu tích hợp công nghệ này vào các dự án của họ. Theo một báo cáo từ Unity, có tới 62% các studio game hiện đã sử dụng AI trong một số khía cạnh của quy trình phát triển. Những công nghệ như AI tạo sinh (generative AI) đang được triển khai để tạo ra các vật phẩm, nhân vật, hoặc môi trường trong game, giúp giảm thiểu công sức và thời gian phát triển. EA gần đây cũng đã giới thiệu một khái niệm AI cho phép người dùng tạo ra các nội dung cơ bản trong game chỉ bằng giọng nói, cho thấy tiềm năng to lớn của AI trong việc thúc đẩy quy trình phát triển game.

Tuy nhiên, AI cũng đang gây ra nhiều lo ngại, đặc biệt là về khả năng thay thế con người trong các công việc sáng tạo. Sự phát triển của công nghệ này đã khiến một số nhà phát triển và nhân viên trong ngành cảm thấy bất an về tương lai nghề nghiệp của họ. Những tựa game sử dụng AI như Magic: The Gathering cũng đã gặp phải chỉ trích từ cộng đồng game thủ, do lo ngại về việc AI làm giảm chất lượng và tính nguyên bản của sản phẩm.

Nintendo sở hữu một thư viện trò chơi khổng lồ với hơn 500 tựa game và các nền tảng máy chơi game nổi tiếng như Game Boy, Nintendo DS và Nintendo Switch ẢNH: NINTENDO

Mặc dù AI có thể thay đổi cách nhiều công ty phát triển trò chơi trong tương lai, Nintendo vẫn chọn duy trì phong cách phát triển độc đáo của mình. Các tựa game của Nintendo có thể không được đánh giá cao về mặt công nghệ, như khả năng hiển thị đồ họa phức tạp hay hiệu ứng ánh sáng tiên tiến, nhưng chúng vẫn luôn gây ấn tượng mạnh với người chơi nhờ vào sự sáng tạo, tính nghệ thuật, giải trí cao cũng như khả năng gắn kết nhiều người chơi.

Trong khi các đối thủ có thể tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI, Nintendo vẫn kiên định với mục tiêu tạo ra các trò chơi do con người sáng tạo, mang lại trải nghiệm đặc biệt mà công nghệ khó có thể thay thế.