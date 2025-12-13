Đạo diễn Hoàng Nam nói gì khi 'Thế hệ kỳ tích' gây tranh cãi?

Thế hệ kỳ tích kể câu chuyện về thế hệ trẻ, khát vọng khởi nghiệp và "kỳ tích" đổi đời. Ngay khi vừa ra rạp, bộ phim của đạo diễn Hoàng Nam nhận về nhiều ý kiến không mấy tích cực từ kịch bản, cách kể chuyện đến dàn diễn viên và thông điệp...

Điểm bị chê nhiều nhất nằm ở kịch bản rời rạc và thiếu thuyết phục. Phim xây dựng hành trình của nhân vật chính theo mô-típ quen thuộc - vượt khó để thành công, nhưng các bước phát triển lại diễn ra quá dễ dàng, thiếu logic. Nhân vật có thể từ tay trắng bước vào thế giới công nghệ, khởi nghiệp và chạm tới "kỳ tích" chỉ bằng vài chuyển biến chóng vánh, không đủ chiều sâu tâm lý. Những nút thắt đáng lẽ cần được khai thác kỹ lại bị lướt qua, khiến câu chuyện trở nên hời hợt và khó tạo sự đồng cảm.

Thế hệ kỳ tích truyền tải nhiều thông điệp nhân văn về người trẻ, tình bà cháu ẢNH: ĐPCC

Ngoài ra, phim liên tục thay đổi nhịp điệu, không khí và hướng khai thác nhưng thiếu sự kết nối liền mạch. Nhiều tình tiết xuất hiện rời rạc, không đóng vai trò rõ ràng trong tổng thể, khiến mạch phim bị đứt gãy. Với không ít khán giả, Thế hệ kỳ tích giống như một chuỗi lát cắt vụn vặt hơn là một câu chuyện có cấu trúc chặt chẽ.

Dàn diễn viên và diễn xuất tiếp tục là yếu tố gây tranh cãi. Việc quy tụ nhiều gương mặt trẻ lẫn gạo cội, KOL, YouTuber được kỳ vọng tạo sự gần gũi với khán giả trẻ, nhưng lại bị chê vì khả năng diễn xuất thiếu đồng đều, nhiều nhân vật thoại cứng, biểu cảm hạn chế, không truyền tải được chiều sâu cảm xúc. Các mối quan hệ trong phim vì thế trở nên thiếu sự gắn kết.

Đạo diễn mong có 'kỳ tích' xảy ra nếu bộ phim được nhìn nhận khách quan hơn ẢNH: ĐPCC

Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng Thế hệ kỳ tích cũng có nhiều điểm đáng xem, đó là ở lựa chọn đề tài mang tính truyền cảm hứng, xoay quanh người trẻ, khát vọng vươn lên và giá trị gia đình trong bối cảnh xã hội nhiều biến động. Nhân vật Tiến đại diện cho lớp thanh niên vừa mưu sinh, vừa theo đuổi tri thức, không ngừng cố gắng dù liên tiếp đối mặt với biến cố.

Điểm sáng cảm xúc của phim nằm ở câu chuyện bà - cháu giản dị, giàu tính nhân văn. Hình ảnh người bà tảo tần, yêu thương cháu vô điều kiện và đứa cháu luôn nỗ lực sống tốt để bà yên lòng chạm đến cảm xúc khán giả. Sự góp mặt của NSND Thanh Hoa trong vai người bà mang lại nhiều thiện cảm. Lần chạm ngõ điện ảnh ở một vai diễn quan trọng, nữ nghệ sĩ để lại dấu ấn bằng diễn xuất mộc mạc, chân thành.

Bối cảnh Hà Nội được khai thác xuyên suốt cũng là điểm cộng, khi mang đến những khuôn hình đời thường mà đẹp, góp phần tạo nên không khí riêng cho bộ phim.

Theo số liệu mới nhất của Box office Vietnam, Thế hệ kỳ tích đang có doanh thu chưa tới 500 triệu đồng. Trước những ý kiến trái chiều về tác phẩm điện ảnh thứ hai, chia sẻ với Thanh Niên, đạo diễn diễn Hoàng Nam nói: "Khi một tác phẩm có những ý kiến khen chê là điều bình thường vì nó phụ thuộc vào sự cảm thụ của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, những ý kiến cho rằng phim thảm họa, nội dung nhạt, diễn viên tệ… không phải là sự góp ý tích cực, ảnh hưởng đến tinh thần không chỉ riêng tôi mà của cả ê kip và với khán giả khác. Họ sẽ bị dẫn dắt bởi luồng thông tin tiêu cực như thế. Có rất nhiều cách để đánh giá một bộ phim nhưng nếu họ chọn cách góp ý trên tinh thần xây dựng thì sẽ nhân văn hơn".

Nói về doanh thu không khả quan, đạo diễn Đèn âm hồn cho rằng có rất nhiều lý do để đánh giá doanh thu thành công hay thất bại. "Với tôi, khi làm phim này không quá đặt nặng về doanh thu vì ngay từ tiêu đề, nội dung cũng thấy tôi không đi vào thế mạnh, sở trường của mình là phim kinh dị mà hướng đến chủ đề gia đình, những gì mình trải qua, dành những kỷ niệm cho bà nội của mình với câu chuyện nhẹ nhàng, truyền cảm hứng tích cực cho mọi người. Đến thời điểm này tôi không biết đã có nhiều khán giả tiếp cận với nội dung phim chưa, song bên ê kíp có những chuyến cinetour và đã nhận nhiều phản hồi tích cực. Dù phim có những điểm chưa được nhưng thông điệp bộ phim đã gói gọn được những điều tôi muốn truyền tải. Bản thân tôi luôn đón nhận những góp ý khách quan từ các chuyên gia, khán giả", đạo diễn Hoàng Nam cho biết.

Nói thêm về việc chọn đề tài, đạo diễn Đèn âm hồn cho rằng khi mình muốn làm những điều mới mẻ thì cũng phải chấp nhận những rủi ro. "Thật ra đến thời điểm này, cuối năm có phim nhiều bom tấn nữa đang và sắp ra rạp. Với một bộ phim, sau 3 đến 5 ngày công chiếu thì có thể đoán được kết quả nên tôi cảm thấy với tình trạng doanh thu như hiện nay thì phim đã không đảm bảo về doanh số. Nhưng tôi vẫn mong có 'kỳ tích' xảy ra nếu bộ phim được nhìn nhận khách quan hơn. Và tôi cũng đã rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm… từ sản phẩm này", đạo diễn Hoàng Nam chia sẻ thêm.