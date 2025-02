Đạo diễn Hollywood gọi việc hợp tác với Will Smith là 'một cuộc chiến'

Trong phim, Will Smith vào vai Alex Hitchens - một chuyên gia tư vấn tình yêu, đóng cặp cùng Eva Mendes - người thủ vai nữ chính Sara Melas. Tuy nhiên, đạo diễn Andy Tennant đã mô tả quá trình làm việc giữa ông và Will Smith là một "trận chiến" và tiết lộ rằng cả hai chưa từng liên lạc kể từ khi hoàn thành chuyến quảng bá phim.

Trong cuộc phỏng vấn với Business Insider, Andy Tennant thừa nhận rằng giữa ông và Will Smith đã có những bất đồng quan điểm về hướng đi của bộ phim: "Bộ phim tôi muốn làm và bộ phim Will muốn làm, cả hai đều không hay bằng bộ phim mà chúng tôi đã cùng nhau thực hiện. Nhưng đó là một trận chiến".

Lần hợp tác cách đây 10 năm giữa đạo diễn Andy Tennant và Will Smith được gọi là "một cuộc chiến" ẢNH: EVERETT COLLECTION

Đạo diễn Andy Tennant cũng tiết lộ rằng Will Smith đang phát triển phần phim tiếp theo của Hitch, nhưng không mời ông trở lại làm đạo diễn: "Tôi đã đề xuất một kịch bản cho phần tiếp theo, khá thú vị, nhưng có vẻ như Will đang tự phát triển Hitch 2 mà không có tôi".

Một trong những căng thẳng lớn nhất giữa vị đạo diễn 70 tuổi và Will Smith là việc tài tử 6X muốn trì hoãn quá trình sản xuất để tiếp tục chỉnh sửa kịch bản: "Anh ấy muốn làm việc thêm một chút với kịch bản, rồi sau đó thậm chí còn muốn rút lui khỏi dự án".

Ông cũng tiết lộ rằng mình đã phản đối một bản thảo do Will Smith đề xuất, vì cho rằng nó không phù hợp với bộ phim: "Cuối cùng, tôi nói với hãng phim rằng tôi thà bị sa thải còn hơn để Will làm bộ phim theo hướng đó".

Một trong những mâu thuẫn lớn nhất giữa Andy Tennant và Will Smith là về phong cách hài hước của bộ phim. "Will muốn đưa vào những câu đùa rẻ tiền, nhưng tôi thì không. Anh ấy không tin tưởng tôi", Andy Tennant chia sẻ. Ông cũng cảm thấy thất vọng khi một số cảnh quay quan trọng bị thay đổi ngay tại trường quay theo yêu cầu của ngôi sao phim King Richard.

Dù Hitch là một bộ phim thành công, nhưng đối với Andy Tennant, đây là một trong những trải nghiệm khó khăn nhất trong sự nghiệp làm phim của ông ẢNH: BARRY WETCHER

Sau khi bộ phim đóng máy, Andy Tennant thậm chí còn nghĩ rằng sự nghiệp của mình đã chấm dứt: "Will rời khỏi trường quay mà không nói một lời, không chào tạm biệt tôi, không gì cả. Anh ấy cứ thế rời đi. Tôi nghĩ lúc đó anh ấy cũng có cảm giác giống tôi - rằng bộ phim này là một thảm họa. Chúng tôi đã hoàn thành nhưng ai cũng cảm thấy chán nản".

Bất chấp những căng thẳng trong quá trình sản xuất, Hitch vẫn trở thành một cú hit phòng vé, thu về hơn 370 triệu USD trên toàn cầu.