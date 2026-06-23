Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng làm phim về 'Đặc công rừng Sác'

Bộ phim tái hiện một trong những đơn vị chiến đấu đặc biệt của quân đội VN, hoạt động tại vùng rừng ngập mặn Cần Giờ hiểm trở, từng thực hiện nhiều trận đánh quan trọng, góp phần khống chế các tuyến vận tải chiến lược của đối phương. Đằng sau những chiến công ấy là sự hy sinh của nhiều chiến sĩ giữa vùng đất được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Nam bộ.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong chuyến đi thực tế tại khu căn cứ lịch sử rừng Sác Ảnh: Mega GS cung cấp

Kịch bản phim do biên kịch Châu Thổ chấp bút. Theo ê kíp, Đặc công rừng Sác không chỉ tập trung vào các trận đánh mà khai thác số phận con người, tình đồng đội, lòng quả cảm và những mất mát phía sau chiến công.

Phim quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ, trong đó có Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn, Đình Khang (từng tham gia Mưa đỏ) cùng Quách Ngọc Ngoan, Lê Minh Thuấn, Sỹ Toàn và nhiều nghệ sĩ khác.

Chia sẻ với Thanh Niên, Vũ Ngọc Đãng cho biết anh chịu nhiều áp lực khi lần đầu làm phim lịch sử - chiến tranh. "Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Mẹ tôi hơn 70 năm tuổi Đảng, ba tôi từng công tác trong quân đội nên tôi từng mong có cơ hội làm phim về đề tài này", anh nói.

Để đảm bảo tính chân thực, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, biên kịch Châu Thổ, đơn vị sản xuất Mega GS cùng các diễn viên đã đến căn cứ lịch sử rừng Sác, gặp gỡ các cựu chiến binh, tìm hiểu tư liệu và lắng nghe ký ức chiến tranh để hoàn thiện kịch bản. Phim dự kiến khởi quay vào tháng 10.2026, ra mắt trong năm 2027.

Trước dự án này, Vũ Ngọc Đãng ghi dấu ấn với các phim như Bỗng dưng muốn khóc, Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc (truyền hình), Chị chị em em 2, Cô dâu hào môn, Những cô gái chân dài (điện ảnh)…