Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: 'TP.HCM là nơi rất tốt để bắt đầu và làm lại'

Từ phim trường Ngày con còn mẹ, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng chia sẻ với Thanh Niên về những ngày anh có TP.HCM, như một người thân, một người bạn mà sau tròn 30 năm gắn kết, anh chỉ muốn vỗ vai và bảo: "TP.HCM! Cảm ơn bạn nha!".

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng (ảnh phải) và bối cảnh trường quay Những cô gái chân dài Ảnh: NVCC

Hành trình 30 năm khẳng định mình ở mảnh đất đô hội của đạo diễn thuộc "Câu lạc bộ phim trăm tỉ" được bắt đầu bằng một buổi chiều hồi hộp chen chân lần xem bản danh sách trúng tuyển trên bảng tin của Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. "Trên đường đi bộ từ trường về nhà trọ, tôi đã "vừa đi vừa khóc" vì linh cảm cuộc đời mình từ nay sẽ mở ra một trang mới…", đạo diễn Bỗng dưng muốn khóc nói với Thanh Niên.

"Kệ đi, TP.HCM mau quên lắm!"

30 năm vẫn không hết lạ về TP.HCM - thành phố của những "bỗng dưng". "TP.HCM lạ lắm à nha! Cái đơn giản của TP.HCM thật ra cũng chính là cái phức tạp riêng của nó. Cái tưởng đâu "hời hợt" lại chính là cái sâu sắc riêng. TP.HCM luôn thích cái mới và "bắt trend" rất nhanh. TP.HCM mau nhớ mau quên, một khi đã thương thì sẽ quên mình từng ghét; và một khi đã ghét, lại quên mất mình đã từng thương. TP.HCM chỉ nhớ cái cuối cùng bạn làm thôi! Dở - hay đều ở đó.

TP.HCM không phải là chỗ để ai đó có thể ngủ quên trên chiến thắng. Ai đó nay thành danh, mai thua thẳng cẳng là thường. Ngược lại, thất bại vẫn luôn "có cửa" làm lại ở TP.HCM. Một nơi rất tốt để bắt đầu và làm lại. Làng phim TP.HCM từng chứng kiến có đạo diễn thất bại 3 - 4 phim liền, vẫn được nhà đầu tư mạnh dạn giao tiếp phim thứ 5 và bất ngờ thành công rực rỡ. TP.HCM không định kiến, không khắc nghiệt...", đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói.

Đạo diễn Ngôi nhà hạnh phúc cho rằng triết lý sống dễ thương nhất mà anh nhận được từ TP.HCM là: "Kệ đi, TP.HCM mau quên lắm!".

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, diễn viên Hồng Đào (trái) và Phương Anh Đào cùng ê kíp phim Ngày con còn mẹ Ảnh: Ân Nguyễn

"TP.HCM luôn đánh giá cao những người có khả năng thích nghi. Người nào thích nghi cao, người đó sẽ tồn tại được ở đây. Cô Hồng Đào, Lê Khanh U.60 vẫn được TP.HCM mời đi phim quá trời mà toàn là phim lớn, và có thêm một "mùa xuân thứ hai" rực rỡ trong nghề.

Câu chuyện Trấn Thành, hay Thu Trang, Lý Hải bất ngờ chuyển qua làm phim và thành công quá trời cũng cho thấy vùng đất này luôn cởi mở và hào phóng trao cơ hội cho những người ưa tìm tòi cái mới. Ở TP.HCM người ta không nói: "Ơ thằng đó mà cũng bày đặt làm phim à?" mà chỉ nói: "Ủa thằng đó giờ làm đạo diễn luôn hả!". Cũng không bảo "tay đó từ diễn viên lên làm đạo diễn" mà là "qua làm đạo diễn"! "Qua" và "lên" là hai từ rất khác nhau.

TP.HCM không chê "tay ngang", không kỳ thị "tân binh". TP.HCM không "cát cứ", không thích "đi biển một mình" và luôn hiểu: thêm một người thắng là sẽ mở ra cơ hội cho nhiều người khác, vì phải thế mới đủ sức đánh bật cái định kiến từng khiến phim Việt thua đau ngay chính tại sân nhà. Chính vì thế mà TP.HCM mới có được một thị trường điện ảnh đúng nghĩa với những bộ phim "bom tấn" Việt, những "ông vua phòng vé" với doanh thu lên tới 400 - 500 tỉ đồng…", đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nói với Thanh Niên.

Khuyến khích thay đổi, nhưng cũng dạy cách bằng lòng

Vũ Ngọc Đãng thường tự viết kịch bản cho phim của mình hay chọn ngồi viết ở những quán cà phê đông đúc. "Tĩnh trong động, đó cũng là cách tôi chọn sống ở TP.HCM: tìm cho mình một thế cân bằng giữa một nơi vốn được cho là ồn ào náo nhiệt. TP.HCM là mảnh đất kỳ lạ, nó vừa không ngừng thúc giục bạn đổi thay, cập nhật, nhưng một mặt cũng khuyên bạn cần biết bằng lòng với những gì đang có. TP.HCM là nơi tập hợp và thu hút những người trẻ thích chinh phục cái mới, nhưng cũng chính họ lại là những người biết dừng lại khi thấy đã đủ ăn đủ xài, đủ chia sẻ phần nào cho người khác…", Vũ Ngọc Đãng nói.

Đạo diễn phim trăm tỉ cho rằng nếu chọn ra một bộ phim đậm chất Sài Gòn nhất của anh thì có lẽ là Bỗng dưng muốn khóc, "vì trong phim tất cả đều rất đơn giản, hồn nhiên một cách rất Sài Gòn". Cũng là rất Vũ Ngọc Đãng: chuyện gì qua rồi là qua, không coi lại phim cũ, hết giận lại chơi; cái gì phức tạp quá thì bỏ qua, không vui là khỏi làm… "Sống vậy khỏe lắm!", anh nói.

Khai máy, Đãng thường không hô quyết tâm "phim trăm tỉ" mà chỉ bảo: "Làm phim này mọi người phải vui nha, phải cười banh đoàn cho thiệt đã nha!". Đãng nói anh quen sống vui thế rồi, từ ngày còn là cậu sinh viên. "Đó là nơi cho tôi thấy một TP.HCM vô cùng ấm áp. Là cô Lệ bán nước trong trường từng mua cho tôi tô cơm khi biết tôi hết tiền. Là chú Phúc bảo vệ cũng từng có lần kêu tôi vô nhà, bắt vợ xúc cho tôi một tô cơm thiệt đầy... Là diễn viên hài Thúy Nga, người từng cho tôi mượn xe máy đi chụp hình và cả máy ảnh, khi thấy tôi phải bán máy ảnh để làm đề án tốt nghiệp… TP.HCM hay vậy đó, toàn thấy người xúm vô giúp, không thấy ai hắt hủi bao giờ!", đạo diễn Chị chị em em 2 xúc động.

Vì những kỷ niệm ân tình đó mà Vũ Ngọc Đãng luôn tự nhận mình là "con nợ" của Sài Gòn - TP.HCM với món nợ mà anh nghĩ không bao giờ trả hết: "Giáp tết năm nào, dù bận cách mấy tôi cũng đều ghé về trường cũ để lì xì chúc tết chú Phúc, cô Lệ - những người từng cho tôi những tô cơm lúc thiếu cơm đứt bữa…".

Đạo diễn Đẹp từng centimet tâm niệm: Khi người TP.HCM cho gì, đừng khách sáo từ chối mà làm họ tổn thương, vì 20 năm sau cũng có thể quay lại trả họ.

Mang ơn không phải mắc nợ, mà là để ấm lòng…(còn tiếp)