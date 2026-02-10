Đạo diễn Vương Tinh: Lưu Gia Linh là người tham vọng, luôn muốn bản thân đứng nhất

Nói về cách sống và làm nghề của Lưu Gia Linh, Vương Tinh không ngần ngại nhận xét: người phụ nữ toát lên khí chất "nữ vương" này, khi còn trẻ từng là một nhân vật vô cùng quyết liệt, luôn mang trong mình khát vọng phải là số một. Quan trọng hơn, Lưu Gia Linh luôn tin rằng bản thân xứng đáng với vị thế đứng đầu.

Hành trình chuyển mình của 'nữ cường nhân' Lưu Gia Linh

Trong buổi trò chuyện, Vương Tinh phác họa rõ nét cá tính thời trẻ của nữ diễn viên 6X. Đó là một người mạnh mẽ, mục tiêu rõ ràng, không che giấu tham vọng về sự nghiệp và vị thế trong giới giải trí. Tinh thần "phải giành vị trí số một" thể hiện rõ ở việc cô đặc biệt coi trọng vai diễn, thứ tự xuất hiện và luôn muốn mình ở trung tâm. Theo lời vị đạo diễn, đôi khi sự quyết liệt ấy có phần cứng rắn, thậm chí mang màu sắc bốc đồng, bởi với Lưu Gia Linh, mọi việc đều phải tiến lên trước tiên.

Lưu Gia Linh được xem là biểu tượng bản lĩnh của làng giải trí Hoa ngữ Ảnh: Instagram carinalau1208

Vương Tinh cho rằng cội rễ của tinh thần này xuất phát từ ý thức mạnh mẽ về giá trị bản thân. Lưu Gia Linh thực sự tin rằng mình xứng đáng với nguồn lực tốt nhất và vị trí cao nhất. Chính niềm tin đó đã trở thành động lực thúc đẩy cô không ngừng cạnh tranh và khẳng định mình trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất lại nằm ở sự chuyển biến trong những năm gần đây. Vương Tinh cho biết, theo thời gian và trải nghiệm, Lưu Gia Linh dần không còn cố chấp với khái niệm "phải là số một tuyệt đối". Ông tóm gọn sự thay đổi trong tư duy của cô bằng một câu rất thực tế: chỉ cần nằm trong nhóm dẫn đầu là đủ.

Đạo diễn Vương Tinh tiết lộ góc nhìn thẳng thắn về Lưu Gia Linh Ảnh: Sohu

Sự chuyển dịch từ việc nhất định phải đứng đầu sang việc trở thành một trong những người xuất sắc nhất phản ánh cách Lưu Gia Linh tái tính toán chiến lược sống của mình. Vương Tinh tiết lộ, điều này xuất phát từ một triết lý tiết kiệm năng lượng: không cần thiết phải đánh đổi quá nhiều để giành lấy vị trí duy nhất. Khi còn trẻ, dốc toàn lực để chinh phục đỉnh cao có thể giúp chứng minh năng lực, nhưng cũng đồng nghĩa với sự tiêu hao lớn. Ở giai đoạn trưởng thành, sự khôn ngoan nằm ở việc biết cân nhắc giữa bỏ ra và thu về, phân bổ nguồn lực cho những mục tiêu bền vững và xứng đáng hơn.

Theo Vương Tinh, sự thay đổi trong nhận thức, từ việc tranh giành ngôi đầu đến việc vững vàng ở hàng ngũ ngôi sao tuyến một, mới chính là biểu hiện của sự tỉnh táo thực sự.

Hiện tại, bà xã tài tử Lương Triều Vỹ chọn sự phát triển bền vững thay vì cạnh tranh khốc liệt Ảnh: Instagram carinalau1208

Những chia sẻ này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến các cuộc cạnh tranh khốc liệt trong giới giải trí xoay quanh vị trí trung tâm. Có người nhận xét rằng hóa ra "nữ cường nhân" như Lưu Gia Linh cũng từng trải qua giai đoạn cạnh tranh "sứt đầu mẻ trán". Nhiều ý kiến khác lại nhìn thấy trong đó bài học chung cho môi trường công sở và cuộc sống: khi còn trẻ, sự tự tin rằng mình xứng đáng giúp con người ta dốc sức tiến lên để tạo chỗ đứng; còn khi trưởng thành, việc hiểu rằng không cần mọi thứ đều phải đứng đầu lại thể hiện một mức độ làm chủ cao hơn, chuyển từ việc chứng minh cho người khác sang việc quản lý tốt chính bản thân mình.

Con đường của Lưu Gia Linh, thoạt nhìn tưởng như đã bớt sự sắc bén, nhưng thực chất là sự chuyển mình từ việc lao vào cuộc đua sang vị thế của người thấu hiểu luật chơi và làm chủ cục diện. Hơn nữa, sau hàng chục năm gắn bó với nghề, tên tuổi và vị thế của ngôi sao phim A Phi chính truyện đã đủ vững chắc để cô không còn cần chứng minh bản thân bằng những cuộc cạnh tranh hơn thua.