Đảo Nami nhuộm sắc thu, khách Việt đổ về ngắm lá vàng

Những hàng cây ngân hạnh vàng óng, lá phong đỏ rực trải dài trên những con đường thơ mộng đang biến đảo Nami thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của mùa thu Hàn Quốc. Tiết trời se lạnh, nắng vàng len qua những tán cây khiến cảnh sắc nơi đây đẹp như những thước phim lãng mạn.

PV Thanh Niên có mặt tại hòn đảo này vào những ngày đầu tháng 11, khu vực bến phà dẫn ra đảo Nami đông nghịt du khách quốc tế xếp hàng chờ đến lượt lên tàu. Trong dòng người có không ít du khách Việt Nam, từ những nhóm bạn trẻ, cặp đôi đến các đoàn khách du lịch đông người. Sau khoảng 5 phút di chuyển bằng phà, du khách đặt chân lên hòn đảo nổi tiếng giữa dòng sông Bukhan.

Sắc vàng, đỏ rực rỡ dưới bầu trời xanh trên đảo Nami ẢNH: LÊ NAM

Dọc các lối đi, du khách liên tục dừng lại ghi hình, chụp ảnh dưới những tán cây rực rỡ. Nhiều cặp đôi dành thời gian lưu giữ khoảnh khắc lãng mạn, trong khi các nhóm khách Việt hào hứng tạo dáng giữa thảm lá vàng phủ kín mặt đất. Dù nhiệt độ ngoài trời khá lạnh, thời tiết có nắng khiến trải nghiệm ngắm lá mùa thu càng thêm thú vị.

Vì sao Nami được ví như "thiên đường mùa thu"?

Nằm trên sông Bukhan, thuộc thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, đảo Nami cách Seoul khoảng 60 km. Hòn đảo có diện tích khoảng 460.000 m², nổi tiếng với những con đường rợp bóng cây, không gian thiên nhiên yên tĩnh và cảnh sắc thay đổi rõ rệt theo bốn mùa.

Tuy nhiên, mùa thu được xem là thời điểm Nami quyến rũ bậc nhất. Từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, những hàng cây ngân hạnh đồng loạt chuyển vàng, xen lẫn sắc đỏ, cam của lá phong và màu nâu trầm của những hàng cây thủy sam.

Du khách quốc tế tấp nập tại bến phà để tham quan đảo Nami những ngày đầu tháng 11 ẢNH: LN

Không gian yên bình dưới những tán phong đỏ rực ẢNH: LN

Những tia nắng xuyên qua tán cây ngân hạnh, nhuộm vàng cả lối đi, tạo nên khung cảnh đặc trưng khiến du khách mê mẩn ẢNH: LN

Đặc biệt, con đường ngân hạnh (Ginkgo Tree Lane) được nhiều du khách yêu thích bởi những tán lá vàng tạo thành mái vòm tự nhiên. Khi lá rụng, cả con đường như được trải một tấm thảm vàng. Trong khi đó, con đường thủy sam (Metasequoia Lane) nổi bật với những hàng cây cao thẳng tắp, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa lãng mạn.

Đảo Nami còn nổi tiếng khắp châu Á nhờ bộ phim truyền hình Bản tình ca mùa đông (Winter Sonata) phát sóng năm 2002. Những cảnh quay lãng mạn của bộ phim đã góp phần đưa hòn đảo trở thành điểm đến biểu tượng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc, thu hút nhiều thế hệ du khách đến tham quan.

Ngoài những con đường lá vàng, du khách có thể đạp xe, dạo bộ ven sông, khám phá các khu vườn chủ đề, thưởng thức ẩm thực và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, không gian văn hóa và dấu ấn điện ảnh tạo nên sức hút riêng của hòn đảo.

Góc nghỉ chân bình yên dưới tán cây lá cây đổi màu ẢNH: LN

Theo thông tin từ đơn vị quản lý đảo Nami được công bố cuối tháng 10.2026, địa điểm này đón khoảng 2 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó có khoảng 700.000 lượt khách quốc tế đến từ 122 quốc gia. Nami cũng liên tục góp mặt trong danh sách "100 điểm du lịch tiêu biểu của Hàn Quốc" qua 7 kỳ bình chọn.

Khách Việt đến Hàn Quốc tăng mạnh

Sức hút của đảo Nami diễn ra trong bối cảnh du lịch Hàn Quốc đang ghi nhận lượng khách quốc tế tăng trưởng ấn tượng. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, trong tháng 9.2026, nước này đón hơn 2,06 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,1% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hàn Quốc đón hơn 17,11 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5%, mức cao nhất từ trước đến nay đối với cùng kỳ.

Riêng thị trường Việt Nam, dữ liệu thống kê du lịch Hàn Quốc ghi nhận 458.107 lượt khách trong 9 tháng đầu năm 2026. Trước đó, trong 8 tháng đầu năm, lượng khách Việt đạt 406.816 lượt, tăng 10,5% so cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, Việt Nam nằm trong nhóm những thị trường Đông Nam Á có lượng khách đến Hàn Quốc lớn, phản ánh sức hấp dẫn của điểm đến này đối với du khách Việt. Bên cạnh Seoul với những khu mua sắm, cung điện và các địa điểm gắn với văn hóa Hàn Quốc, những điểm đến thiên nhiên như đảo Nami ngày càng trở thành lựa chọn hấp dẫn trong các hành trình khám phá xứ sở kim chi.

Du khách Việt tận hưởng mùa thu ở Hàn Quốc ẢNH: QT

Với nhiều du khách, đến Nami vào mùa thu không chỉ để ngắm những hàng cây đổi màu mà còn để tận hưởng không khí trong lành, cảm nhận sự chuyển mùa và lưu giữ những khoảnh khắc lãng mạn giữa thiên nhiên. Chính vẻ đẹp ấy giúp hòn đảo nhỏ tiếp tục giữ sức hút đối với du khách quốc tế sau hơn hai thập niên nổi tiếng từ bộ phim Bản tình ca mùa đông.