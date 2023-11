'Đảo ngược kim tự tháp' phiên bản mới cập nhật trọn vẹn

Ấn bản Đảo ngược kim tự tháp - lịch sử chiến thuật bóng đá vừa giới thiệu đến độc giả Việt Nam (do NXB Dân Trí ấn hành) là bản chung trên toàn cầu, được sửa đổi và cập nhật trọn vẹn nhân dịp kỷ niệm 15 năm cuốn sách ra mắt.

Tác phẩm phân tích các bước triển triển của bóng đá thế giới hiện đại

Ấn bản Đảo ngược kim tự tháp - lịch sử chiến thuật bóng đá vừa giới thiệu đến độc giả Việt Nam (do NXB Dân Trí ấn hành) là bản chung trên toàn cầu, được sửa đổi và cập nhật trọn vẹn NXB

Được biết, tác giả Jonathan Wilson (sinh ngày 9.7.1976) là sử gia bóng đá, nhà báo thể thao người Anh và là tác giả của nhiều cuốn sách về bóng đá, người sáng lập và là tổng biên tập The Blizzard, cây viết của Guardian, FoxSoccer và Sport Illustrated, và nhà bình luận chuyên mục cho tờ World Soccer. Ông được bầu là Football Writer of the year (Cây bút bóng đá của năm) do Hiệp hội cổ động viên bóng đá bầu chọn vào những năm 2012, 2017 và 2021.

Tác phẩm phân tích các bước triển triển của bóng đá thế giới hiện đại, bao gồm cả World Cup 2022, chỉ ra tầm ảnh hưởng của những chiến lược gia vĩ đại người Tây Ban Nha, Đức và Bồ Đào Nha trong thập niên gần nhất, đồng thời xem xét quá trình toàn cầu hóa và thương mại hóa ngày càng gia tăng tác động tới bóng đá như thế nào.

Đảo ngược kim tự tháp trước hết là cuốn sách lịch sử về bóng đá. Thông qua những chương đầu, bạn sẽ biết bóng đá ra đời ra sao, việc hình thành nên bộ Luật Bóng đá trải qua những bước thay đổi thế nào. Luật việt vị đã phải liên tục chỉnh sửa sau khi chứng kiến những điều bất cập ngoài thực tế (thuở ban đầu một đội bóng có thể việt vị ngay trên phần sân nhà của mình!) cũng như công cuộc truyền bá bóng đá (theo cái cách mà chúng ta hình dung về môn chơi này như ngày nay) từ nước Anh tới muôn nơi trên thế giới: sang châu Âu lục địa, vượt Đại Tây Dương sang châu Mỹ, v.v… thông qua các vị huấn luyện viên lang thang phiêu bạt rao giảng lý tưởng chơi bóng của mình.

Theo nhà báo Yên Ba: "Nó cũng là lời giải thích thấu đáo cho câu hỏi mà Cruyff đặt ra về người cầu thủ làm gì trong 87 phút anh ta không có bóng ở một trận đấu. Đảo ngược kim tự tháp gạt bỏ không thương tiếc nỗi e ngại về sự khô khan của những bài học về chiến thuật bằng cách lược thuật lại, với một sự hấp dẫn lạ lùng, những biến đổi của chiến thuật bóng đá, từ thuở hồng hoang (!), khi mọi thứ, kể cả bóng đá, đều hỗn loạn, cho đến thời hiện đại với bóng đá tổng lực, thứ bóng đá từng làm mê đắm cả hành tinh này".

Dịch giả Nguyễn Tuấn Bình thì cho rằng: "Đây được coi như 'Big Daddy' trong các cuốn sách về chiến thuật bóng đá, tác phẩm không thể thiếu đối với bất kỳ huấn luyện viên, cầu thủ và kể cả các bạn, những vị huấn luyện viên 'tưởng tượng' trong môn chơi huyền diệu này và những ai yêu mến môn thể thao vua".

Dịch giả Nguyễn Tuấn Bình (ảnh) thì cho rằng tác phẩm không thể thiếu đối với bất kỳ huấn luyện viên, cầu thủ và những người yêu mến môn thể thao vua NVCC

Còn dịch giả - trưởng ban nội dung quốc tế tạp chí Bóng Đá Việt Cường nhận định: "Đọc xong cuốn sách này, có thể các bạn sẽ vẫn thích theo dõi bóng đá theo cách cũ, cách của cảm xúc. Nhưng ít ra thì các bạn cũng đã biết rằng bóng đá không chỉ đẹp vì những pha phối hợp mãn nhãn hay những bàn thắng kiểu siêu phẩm. Từng lựa chọn đội hình của các huấn luyện viên, từng sự sắp xếp nhân sự, mỗi đường bóng, mỗi pha phối hợp đều ẩn chứa sau nó một câu chuyện dài. Đảo ngược kim tự tháp chính là cuốn sách về những câu chuyện như thế".

Có thể nói, Đảo ngược kim tự tháp còn là cuốn tư liệu biên niên trình bày các bước biến chuyển về chiến thuật bóng đá. Cuốn sách cung cấp rất nhiều tư liệu quý về sơ đồ chiến thuật bắt đầu từ trận đấu quốc tế đầu tiên giữa Scotland gặp Anh năm 1872 tới "ngày bóng đá chết đi" trong lời ai oán của Zico sau khi Brazil – đại diện cho "bóng đá vị nghệ thuật" – từng thất thủ trước người Ý 3 - 2 vào ngày 5.7.1982, cho tới đội hình Barcelona dưới thời Luis Enrique, để thấy rằng chiến thuật bóng đá cũng luôn thay đổi để hoàn thiện theo thời gian.